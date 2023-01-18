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Влияние западных санкций на Россию оказалось меньше ожидаемого

Wasington Post: влияние западных санкций на Россию гораздо меньше, чем ожидалось
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Антироссийские санкции стран Запада повлияли на экономику РФ в гораздо меньшей степени, чем предполагалось. Такое мнение высказал обозреватель газеты The Washington Post Адам Тейлор 18 января.

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В своем материале он ссылается на выступление российского лидера Владимира Путина на совещании по экономическим вопросам. Он отметил, что приведенные в нем цифры рисуют «удивительно радужную картину» экономики страны. Так, ВВП России в 2022 году года сократился на 2,5%, что гораздо меньше прогнозов. Тейлор также указал на то, что полностью изолировать РФ от мира не получилось.

«Баланс счета текущих операций страны — фактически рекордный для ее торговли с остальным миром — вырос за последний год таким образом, что это означало бы год экономического бума в любое другое время», — написал журналист.

Однако, по мнению Тейлора, санкции все же оказывают должное влияние, и в долгосрочной перспективе их влияние на экономику России будет более ощутимым. В основном, считает он, за счет уменьшения влияния страны на глобальном энергетическом рынке.

17 января депутат Госдумы РФ Евгений Нифантьев опроверг слова главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о рецессии в России на фоне санкций. Депутат признал наличие определенных трудностей, однако, по его словам, снижение производства не всегда означает кризис в экономике.

В этот же день Путин заявил, что ВВП России в 2022 году, по предварительным данным, снизился всего на 2,5%, несмотря на то, что некоторые эксперты прогнозировали падение до 20%.

В декабре российский лидер сообщал, что страны Запада пытались ослабить экономику РФ — обвалить национальную валюту и спровоцировать разрушительную инфляцию, однако их попытки не увенчались успехом.

Западные страны усилили экономическое давление на Россию в связи с началом спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой глава государства заявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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