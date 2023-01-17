Реклама
Прямой эфир
Экономика
Райффайзенбанк ответил на призыв Украины покинуть российский рынок
Мир
Байден призвал Европу активнее отвечать России
Общество
Турчак призвал создать условия для возвращения покинувших страну россиян
Мир
Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках танков Leopard на Украину
Мир
Пентагон сообщил о старте обучения военных ВСУ пользованию ЗРК Patriot
Мир
В Италии возложили ответственность за дефицит лекарств на СМИ
Мир
Небензя призвал ООН содействовать в освобождении правозащитницы Бережной
Мир
Глава МВФ упомянула на форуме в Давосе песню «Хотят ли русские войны»
Общество
Бизнесмен Таймасов заочно арестован в РФ по делу о растрате
Мир
В Госдуме оценили планы ЕК добиться рецессии в РФ с помощью санкций
Экономика
Компания Wintershall Dea объявила об уходе из России
Мир
Сербия выразила благодарность РФ за принципиальную позицию по Косово
Сюжет:

В Госдуме оценили планы ЕК добиться рецессии в РФ с помощью санкций

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Слова главы Европейкой комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о рецессии в России на фоне санкций не соответствуют действительности. Об этом во вторник, 17 января, рассказал «Известиям» депутат Госдумы РФ Евгений Нифантьев.

Остаться на долю: 76% иностранных компаний не стали уходить из России
Только четверть зарубежных организаций прекратили работу из-за санкций

«О какой депрессии экономики в России может идти речь, если после ухода западного бизнеса из нашей страны образовалось огромное поле для деятельности, куда хлынули российские предприниматели?» — отметил он.

Депутат признал, что определенные трудности имеют место, однако снижение производства и рост цен не всегда указывают на затяжную рецессию. По мнению Нифантьева, предпосылок к серьезному кризису нет, так как государство сохраняет значительную часть международных экономических контактов и активно применяет политику замещения там, где это необходимо.

Между тем западная экономика пострадала на порядок сильнее, отказавшись от дешевых энергоресурсов. Евросоюз (ЕС), в частности, лишился базы для последующего развития и на сегодняшний день вынужден искать способы вернуться к прежнему уровню благосостояния, считает депутат.

«Нет, никакой затяжной рецессии в России не будет. Но возможно, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен просто перепутала и говорила о Европейском союзе. Тогда сказанное ею обретает смысл», — заключил Нифантьев.

Ранее в этот день глава ЕК на Всемирном форуме в Давосе выразила надежду на то, что российская экономика погрузится в рецессию благодаря санкциям. Тогда же фон дер Ляйен анонсировала 10-й пакет рестрикций, который, по ее словам, должен будет покончить с попытками обойти уже принятые ограничения.

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. 15 декабря президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе, а антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.

Страны Запада усилили экономическое давление на РФ в связи с началом спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой глава государства заявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023