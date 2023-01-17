В Госдуме оценили планы ЕК добиться рецессии в РФ с помощью санкций

Слова главы Европейкой комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о рецессии в России на фоне санкций не соответствуют действительности. Об этом во вторник, 17 января, рассказал «Известиям» депутат Госдумы РФ Евгений Нифантьев.

«О какой депрессии экономики в России может идти речь, если после ухода западного бизнеса из нашей страны образовалось огромное поле для деятельности, куда хлынули российские предприниматели?» — отметил он.

Депутат признал, что определенные трудности имеют место, однако снижение производства и рост цен не всегда указывают на затяжную рецессию. По мнению Нифантьева, предпосылок к серьезному кризису нет, так как государство сохраняет значительную часть международных экономических контактов и активно применяет политику замещения там, где это необходимо.

Между тем западная экономика пострадала на порядок сильнее, отказавшись от дешевых энергоресурсов. Евросоюз (ЕС), в частности, лишился базы для последующего развития и на сегодняшний день вынужден искать способы вернуться к прежнему уровню благосостояния, считает депутат.

«Нет, никакой затяжной рецессии в России не будет. Но возможно, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен просто перепутала и говорила о Европейском союзе. Тогда сказанное ею обретает смысл», — заключил Нифантьев.

Ранее в этот день глава ЕК на Всемирном форуме в Давосе выразила надежду на то, что российская экономика погрузится в рецессию благодаря санкциям. Тогда же фон дер Ляйен анонсировала 10-й пакет рестрикций, который, по ее словам, должен будет покончить с попытками обойти уже принятые ограничения.

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. 15 декабря президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе, а антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.

Страны Запада усилили экономическое давление на РФ в связи с началом спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой глава государства заявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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