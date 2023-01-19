Реклама
Прямой эфир
Мир
В Иране обозначили позицию Тегерана по вхождению в состав РФ новых регионов
Мир
Немецкие СМИ заявили о готовности концерна передать Украине свыше 100 танков
Политика
В Госдуме назвали самозванством принятие ЕП резолюции о трибунале по Украине
Мир
Великобритания отправит Украине 600 ракет Brimstone
Мир
В Киеве признали убийство переговорщика Киреева ошибкой спецслужб Украины
Мир
В ЛНР заявили о сильном обстреле Кременной со стороны ВСУ
Мир
Во Франции раскритиковали просящего денег и оружия Зеленского
Мир
Россия проверит сведения о помощи членов СММ ОБСЕ Киеву
Экономика
Мишустин отметил устойчивость экономики РФ в нестандартных условиях
Мир
Новый глава минобороны ФРГ назвал украинский конфликт «шансом» для НАТО
Интернет
Microsoft прекратит продажу лицензии Windows 10 с 1 февраля
Мир
Фильм «На западном фронте без перемен» получил 14 номинаций на BAFTA
Сюжет:

В Госдуме прокомментировали призыв ООН улучшить зерновую сделку

Депутат Нифантьев: России будет выгоднее приостановить работу внутри зерновой сделки
0
Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не должна заниматься повышением эффективности зерновой сделки, она и так сделала достаточно для проекта, считает депутат Госдумы Евгений Нифантьев. Об этом он заявил в четверг, 19 января, в беседе с «Известиями».

Таким образом он прокомментировал заявление Организации объединенных наций (ООН), в котором содержится призыв ко всем сторонам сделки работать над устранением препятствий для повышения ее операционной эффективности. В ООН отметили, что среднее время ожидания судов, перевозящих зерно, между заявкой и инспекцией составляет 21 день, передает Reuters.

Злак препинания: как на экспорт из РФ повлияет продление зерновой сделки
Из-за санкций российские поставщики пшеницы теряют до $30 с каждой тонны

Как отметил парламентарий, для ООН зерновая сделка — это вопрос престижа организации на африканском континенте; для стран запада — прежде всего инструмент сдерживания продовольственной инфляции, для США — рычаг давления на Россию, ЕС и ООН. При этом для России — это вопрос экономики и развития агропромышленного комплекса.

Зерновая сделка более всего необходима потребителям зерна из бедных стран, для которых ООН обеспечивает закупки, добавил Нифантьев.

«И ООН стоит именно на позиции защиты интересов этой группы стран. Во всяком случае так декларирует сама ООН свое стремление к развитию зерновой сделки. Однако, как сегодня становится ясно, влияние ООН на процесс распределения украинского зерна по зерновой сделке, мягко говоря, не отвечает ее логике. .<...> Более 90% вывезенного зерна из Украины попало в страны запада, а вовсе не в страны, которые наиболее в нем нуждались. Почему так вышло? Мы можем только догадываться. Вероятнее всего, таким образом Украина гасила свои долговые обязательства перед своими спонсорами», — подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что Россия сделала максимальное число шагов навстречу, как ООН, так и странам Запада, так и ряду беднейших стран, нуждающихся в зерне.

«Мне видится, что ООН не с должным рвением исполняет взятые на себя обязательства в части устранения помех для реализации Россией своего зерна на мировые рынки, а стало быть, я не вижу оснований для того, чтобы Россия взяла на себя груз по интенсификации работы внутри этой сделки. Вполне возможно, что России в складывающихся обстоятельствах будет выгоднее даже приостановить свою работу внутри зерновой сделки, как не отвечающей российским интересам и национальной», — заключил Нифантьев.

18 января министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что страна хочет расширить зерновую сделку, включив в нее морской экспорт стали. Она также отметила, что по итогам 2022 года ВВП Украины сократился на 30,2% при прогнозе сокращения на 50%.

Ранее, 11 декабря 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможное расширение зернового коридора.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал «Известиям», что для России крайне важно, чтобы одна из частей стамбульских договоренностей, касающаяся вывоза зерна с Украины, сопровождалась прогрессом в другой части соглашения, затрагивающей вопрос экспорта сельхозпродукции и удобрений.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023