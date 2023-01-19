В Госдуме прокомментировали призыв ООН улучшить зерновую сделку

Россия не должна заниматься повышением эффективности зерновой сделки, она и так сделала достаточно для проекта, считает депутат Госдумы Евгений Нифантьев. Об этом он заявил в четверг, 19 января, в беседе с «Известиями».

Таким образом он прокомментировал заявление Организации объединенных наций (ООН), в котором содержится призыв ко всем сторонам сделки работать над устранением препятствий для повышения ее операционной эффективности. В ООН отметили, что среднее время ожидания судов, перевозящих зерно, между заявкой и инспекцией составляет 21 день, передает Reuters.

Как отметил парламентарий, для ООН зерновая сделка — это вопрос престижа организации на африканском континенте; для стран запада — прежде всего инструмент сдерживания продовольственной инфляции, для США — рычаг давления на Россию, ЕС и ООН. При этом для России — это вопрос экономики и развития агропромышленного комплекса.

Зерновая сделка более всего необходима потребителям зерна из бедных стран, для которых ООН обеспечивает закупки, добавил Нифантьев.

«И ООН стоит именно на позиции защиты интересов этой группы стран. Во всяком случае так декларирует сама ООН свое стремление к развитию зерновой сделки. Однако, как сегодня становится ясно, влияние ООН на процесс распределения украинского зерна по зерновой сделке, мягко говоря, не отвечает ее логике. .<...> Более 90% вывезенного зерна из Украины попало в страны запада, а вовсе не в страны, которые наиболее в нем нуждались. Почему так вышло? Мы можем только догадываться. Вероятнее всего, таким образом Украина гасила свои долговые обязательства перед своими спонсорами», — подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что Россия сделала максимальное число шагов навстречу, как ООН, так и странам Запада, так и ряду беднейших стран, нуждающихся в зерне.

«Мне видится, что ООН не с должным рвением исполняет взятые на себя обязательства в части устранения помех для реализации Россией своего зерна на мировые рынки, а стало быть, я не вижу оснований для того, чтобы Россия взяла на себя груз по интенсификации работы внутри этой сделки. Вполне возможно, что России в складывающихся обстоятельствах будет выгоднее даже приостановить свою работу внутри зерновой сделки, как не отвечающей российским интересам и национальной», — заключил Нифантьев.

18 января министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что страна хочет расширить зерновую сделку, включив в нее морской экспорт стали. Она также отметила, что по итогам 2022 года ВВП Украины сократился на 30,2% при прогнозе сокращения на 50%.

Ранее, 11 декабря 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможное расширение зернового коридора.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал «Известиям», что для России крайне важно, чтобы одна из частей стамбульских договоренностей, касающаяся вывоза зерна с Украины, сопровождалась прогрессом в другой части соглашения, затрагивающей вопрос экспорта сельхозпродукции и удобрений.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.