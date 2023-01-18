Украина предложила включить морской экспорт стали в зерновую сделку

Украина хочет расширить зерновую сделку, включив в нее морской экспорт стали. Об этом 18 января заявила министр экономики страны Юлия Свириденко.

«Для нас важно добавить больше портов, чтобы увеличить объемы экспорта. Мы сосредоточимся на строительстве дополнительных хранилищ для сельскохозяйственных товаров, но со стратегической точки зрения нам нужно открыть морские порты. Речь идет не только о сельском хозяйстве, речь идет о стали», — заявила она агентству Bloomberg.

Свириденко также отметила, что по итогам 2022 года ВВП Украины сократился на 30,2% при прогнозе сокращения на 50%.

Ранее, 11 декабря 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможное расширение зернового коридора.

18 ноября Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней. Стамбульский координационный центр принял к сведению продление зерновой сделки на прежних условиях начиная с 19 ноября.

Ранее, 15 ноября, Зеленский предложил расширить действие зерновой сделки на порты Николаевской области. Он также выступил за бессрочное продление сделки.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал «Известиям», что для России крайне важно, чтобы одна из частей стамбульских договоренностей, касающаяся вывоза зерна с Украины, сопровождалась прогрессом в другой части соглашения, затрагивающей вопрос экспорта сельхозпродукции и удобрений.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. 18 ноября Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки еще на 120 дней.