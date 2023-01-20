К месту встреча: какие партии планируют съезды в 2023-м

«Единая Россия» планирует после годового перерыва провести в 2023-м съезд , сообщил «Известиям» глава исполкома партии Александр Сидякин. При этом, по его словам, событие точно не состоится в I квартале этого года. Источник в руководстве ЕР добавил, что дата будет определена в течение месяца после окончательного формирования региональных отделений на новых территориях. Намерены провести съезд в этом году также коммунисты и справороссы, а вот ЛДПР и «Новые люди» — нет . «Известия» выяснили, что будет в центре внимания трех политических сил, которые планируют устроить такие мероприятия.

Настало время

Большинство парламентских партий намерены в 2023 году провести свои съезды, где они смогут обсудить кадровые изменения и дальнейшее направление своей деятельности. Ведущая политическая сила страны — «Единая Россия» — отказалась от такого мероприятия в 2020-м из-за пандемии и в 2022-м из-за текущих событий в мире .



— До конца 2023 года, конечно, есть намерение провести партийный съезд. И мы проведем . Повестка обязательно будет насыщенная. Сейчас решение о дате его проведения пока не принято, но это не мешает нам быть всегда готовыми к этому мероприятию. Но в I квартале этого года его не будет, — сказал «Известиям» глава исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

К месту встреча Делегаты на съезде объединенной политической партии «Справедливая Россия — За правду» Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Повестка грядущего съезда единороссов, по его словам, охватит целый ряд вопросов, включая работу на новых территориях и региональные сентябрьские выборы. Кроме того, отдельное внимание члены ЕР посвятят подготовке к президентской кампании в марте 2024 года. Сразу несколько источников в руководстве политсилы рассказали «Известиям», что к вопросу о проведении съезда представители партии могут вернуться ближе к осени. Однако решение о дате, по словам одного из собеседников, будет принято в течение месяца после окончательного формирования региональных отделений на новых территориях. При этом многие формальности по этому направлению уже выполнены .

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» также планирует провести свой съезд , сообщили «Известиям» в пресс-службе. Причем справороссам в этом году предстоит переизбрать свое руководство, включая председателя Сергея Миронова, сопредседателей Геннадия Семигина и Захара Прилепина .

В повестке съезда эсэров — участие в выборах различного уровня и обсуждение своей партийной программы в контексте внешнеполитического курса страны. Мероприятие пройдет в Москве с участием делегатов из 89 региональных отделений, включая новые территории, уточнили в пресс-службе. Среди гостей партийцы ожидают, в частности, участников СВО. Планы по проведению съезда подтвердили «Известиям» и в КПРФ.

К месту встреча Съезд КПРФ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— На съезде определимся с кандидатурой на пост президента, мы будем проводить его в декабре . У нас в этом году плотный график: мы готовимся к большой избирательной кампании, которая состоится в сентябре, в том числе на новых территориях, — сказал «Известиям» глава пресс-службы КПРФ, первый зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

Справка «Известий» Единый день голосования в 2023 году намечен на 10 сентября. Россиян ожидают выборы глав в 25 субъектах, включая Москву и Подмосковье. Впервые в голосовании примут участие ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, их жителям предстоит избрать руководителей и парламенты регионов. Новые составы городских парламентов определят еще в 12 столицах субъектов РФ. Ожидаются и федеральные выборы: в ЕДГ-2023 пройдут довыборы в Госдуму для избирателей Крымского округа.

Без необходимости

Впрочем, проведения съезда пока нет в планах ЛДПР, которая на уровне всей партии собиралась в мае 2022-го. Тогда одной из главных причин его проведения стал уход из жизни основателя этого движения Владимира Жириновского и назначение на пост председателя Леонида Слуцкого. В пресс-службе либерал-демократов пояснили «Известиям», что, согласно их партийному уставу, нет требований проводить ежегодный съезд. Однако если руководство посчитает это необходимым, то его назначат, отметили в ЛДПР.



Съезд не планирует проводить и самая молодая парламентская партия «Новые люди» , подтвердил «Известиям» вице-спикер Госдумы, первый замглавы фракции в нижней палате парламента Владислав Даванков.

К месту встреча Съезд партии «Новые люди» Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— Прямо сейчас гораздо важнее напрямую помогать людям. Мы готовим новые инициативы, которые нужны стране в постоянно меняющейся обстановке, — сказал он.