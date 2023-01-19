Реклама
Прямой эфир
Общество
Пушилин включил Соледар в зону ответственности администрации Шахтерска
Общество
В Подмосковье почти 200 тыс. человек приняли участие в крещенских купаниях
Армия
Военные РФ заняли выгодные рубежи на южнодонецком направлении
Общество
Суд рассмотрит дело о фейках о ВС РФ в отношении колумбийца в закрытом режиме
Мир
В Иране обвинили НАТО и Запад в конфликте на Украине
Мир
Премьер Новой Зеландии ушла в отставку из-за нехватки сил
Мир
Зеленский пообещал напасть на Крым после поставок тяжелого вооружения с Запада
Интернет
Минцифры выступило против блокировки YouTube в России
Армия
Российские летчики сбили украинский Су-25 в небе над ДНР
Мир
В Госдуме заявили об усталости Запада от поставок оружия Украине
Авто
В России появились новые электрокроссоверы Audi Q5 e-tron
Мир
Двоих подданных Швеции суд признал виновными в шпионаже в пользу РФ

Токаев распустил нижнюю палату парламента Казахстана и назначил новые выборы

0
Фото: официальный сайт Президента Республики Казахстан/akorda.kz
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Казахстане после роспуска мажилиса (нижней палаты) парламента республики назначены внеочередные выборы депутатов. Соответствующий указ подписал 19 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Всему голоса: как в Казахстане прошли президентские выборы
Кому прочат победу и когда будет известен результат

Новые парламентарии мажилиса будут выбраны 19 марта. Указом президента также прекращены полномочия маслихатов (местных представительных органов) всех уровней. Центризбиркому поручено организовать выборы депутатов.

Все указы были подписаны после консультаций со спикерами обеих палат законодательного органа власти и премьер-министром страны Алиханом Смаиловым.

До этого, 14 января, в связи с истечением в 2023 году конституционного срока полномочий депутатов сената парламента Казахстана, согласно указу Токаева от 26 ноября, прошли очередные выборы в верхнюю палату парламента.

Выборы в местные представительные органы запланированы на июнь 2023 года.

26 ноября 2022 года Токаев, победивший на внеочередных выборах президента, принес присягу и вступил в должность главы Казахстана.

Досрочные президентские выборы состоялись в Казахстане 20 ноября. По их результатам победу одержал действовавший президент Касым-Жомарт Токаев. Его поддержали 85,52% избирателей.

В тот же день он пообещал, что в Казахстане произойдут кардинальные изменения в экономике. По его словам, благосостояние граждан будет повышаться, кроме того, республика переходит к новой форме политического устройства. Токаев сообщил, что конституционная реформа будет осуществляться последовательно и четко, а в дальнейшем все основные институты власти будут реформированы.

23 ноября президент РФ Владимир Путин поздравил Токаева с убедительной победой на выборах и пожелал ему успехов в реализации намеченных преобразований в республике.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023