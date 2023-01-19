Токаев распустил нижнюю палату парламента Казахстана и назначил новые выборы

В Казахстане после роспуска мажилиса (нижней палаты) парламента республики назначены внеочередные выборы депутатов. Соответствующий указ подписал 19 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Новые парламентарии мажилиса будут выбраны 19 марта. Указом президента также прекращены полномочия маслихатов (местных представительных органов) всех уровней. Центризбиркому поручено организовать выборы депутатов.

Все указы были подписаны после консультаций со спикерами обеих палат законодательного органа власти и премьер-министром страны Алиханом Смаиловым.

До этого, 14 января, в связи с истечением в 2023 году конституционного срока полномочий депутатов сената парламента Казахстана, согласно указу Токаева от 26 ноября, прошли очередные выборы в верхнюю палату парламента.

Выборы в местные представительные органы запланированы на июнь 2023 года.

26 ноября 2022 года Токаев, победивший на внеочередных выборах президента, принес присягу и вступил в должность главы Казахстана.

Досрочные президентские выборы состоялись в Казахстане 20 ноября. По их результатам победу одержал действовавший президент Касым-Жомарт Токаев. Его поддержали 85,52% избирателей.

В тот же день он пообещал, что в Казахстане произойдут кардинальные изменения в экономике. По его словам, благосостояние граждан будет повышаться, кроме того, республика переходит к новой форме политического устройства. Токаев сообщил, что конституционная реформа будет осуществляться последовательно и четко, а в дальнейшем все основные институты власти будут реформированы.

23 ноября президент РФ Владимир Путин поздравил Токаева с убедительной победой на выборах и пожелал ему успехов в реализации намеченных преобразований в республике.