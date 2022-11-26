Токаев принес присягу после победы на выборах президента

Касым-Жомарт Токаев, победивший на внеочередных выборах президента, принес присягу и вступил в должность главы Казахстана в субботу, 26 ноября.

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», — сказал Токаев на церемонии инаугурации.

В Казахстане 20 ноября состоялись досрочные президентские выборы, по результатам которых победу одержал нынешний президент Касым-Жомарт Токаев. Его поддержали 85,52% избирателей.

В тот же день он пообещал, что в Казахстане произойдут кардинальные изменения в экономике. По его словам, благосостояние граждан будет повышаться, кроме того, республика переходит к новой форме политического устройства.

Токаев отметил, что конституционная реформа будет осуществляться последовательно и четко, а в дальнейшем все основные институты власти будут реформированы.

23 ноября президент РФ Владимир Путин поздравил Токаева с убедительной победой на выборах и пожелал ему успехов в реализации намеченных преобразований в республике.