Токаев назначил выборы в верхнюю палату парламента Казахстана на 14 января

Очередные выборы в верхнюю палату парламента Казахстана пройдут 14 января. Это следует из опубликованного в субботу, 26 ноября, указа президента страны Касыма-Жомарта Токаева.

«В связи с истечением в 2023 году конституционного срока полномочий депутатов сената парламента Республики Казахстан постановляю назначить на 14 января 2023 года выборы депутатов сената парламента Республики Казахстан», — говорится в президентском указе.

Президент Казахстана также поручил правительству страны, главам Астаны, Алма-Аты и Шымкента, а также областей принять меры по организации материально-технического и финансового обеспечения выборов.

Выборы в нижнюю палату парламента страны и местные представительные органы запланированы на июнь 2023 года.

Ранее в этот день Токаев, победивший на внеочередных выборах президента, принес присягу и вступил в должность главы Казахстана.

В Казахстане 20 ноября состоялись досрочные президентские выборы, по результатам которых победу одержал нынешний президент Касым-Жомарт Токаев. Его поддержали 85,52% избирателей.

В тот же день он пообещал, что в Казахстане произойдут кардинальные изменения в экономике. По его словам, благосостояние граждан будет повышаться, кроме того, республика переходит к новой форме политического устройства. Токаев сообщил, что конституционная реформа будет осуществляться последовательно и четко, а в дальнейшем все основные институты власти будут реформированы.

23 ноября президент РФ Владимир Путин поздравил Токаева с убедительной победой на выборах и пожелал ему успехов в реализации намеченных преобразований в республике.