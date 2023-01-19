Республиканцы усилили давление на демократов в конгрессе США

Эксперты говорят о возросшем давлении на демократов в США. Прессинг усилился после промежуточных выборов, когда республиканцы получили контроль над палатой представителей.

Парламентарии плотно взялись за секретные документы Байдена, передает телеканал «Известия». 10 файлов обнаружили в аналитическом центре в Вашингтоне. Началась проверка финансовой деятельности семьи лидера США. Также выясняют детали вывода войск из Афганистана в 2021-м. Подобные действия «красных» расценивают как ответ на прессинг Трампа. Консерваторы обещают президенту два года скандалов и расследований.

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