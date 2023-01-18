РФ решила не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год

Россия не будет платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год. Соответствующая инициатива была принята 18 января премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

«Принять предложение МИД РФ, согласованное с Минфином, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год», — говорится в распоряжении правительства страны, подписанном Мишустиным. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указано, что о принятом решении Европейскую экономическую комиссию ООН должно будет проинформировать российское внешнеполитическое ведомство.

17 января президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Речь идет, в частности, о Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава Совета Европы, Генерального соглашения о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, Европейской социальной хартии и еще около десяти протоколов.

В марте прошлого года Россия заявила о выходе из Совета Европы по собственной воле, назвав данное решение взвешенным и обдуманным. Тогда в МИД РФ подчеркнули, что решение не повлияет на права и свободы россиян. В ведомстве указали, что в Конституции РФ установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека.