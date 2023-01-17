Путин внес в ГД проект о прекращении действия в отношении РФ договоров СЕ

Президент РФ Владимир Путин 17 января внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы (СЕ).

Документ под названием «О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы» был размещен в базе нижней палаты.

Поясняется, что законопроект касается, в частности, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ, Генерального соглашения о привилегиях и иммунитетах СЕ, Европейской Социальной хартии и около десяти протоколов.

В конце декабря прошлого года правительство представило Путину для внесения в Госдуму предложение о прекращении действия договоров СЕ в отношении России.

В этом же месяце конфликтолог Денис Денисов в беседе с «Известиями» заявил о том, что требования Совета Европы к России политически мотивированны, поэтому их реализация не стоит на повестке дня.

В марте 2022 года Россия заявила о выходе из Совета Европы по собственной воле, назвав данное решение взвешенным и обдуманным.

Тогда в МИД РФ отметили, что решение не повлияет на права и свободы граждан РФ. В ведомстве также подчеркнули, что в российской Конституции установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека.