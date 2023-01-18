В США назвали выход РФ из договоров Совета Европы уходом от диктата Запада
Россию после выхода из договоров Совета Европы (СЕ) перестанет волновать мнение Запада, она будет продолжать развиваться как суверенное государство. Об этом заявил 18 января офицер разведки корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
«[Президент РФ] Владимир Путин подписал распоряжения о выходе из соглашений Совета Европы. Это означает, что договоры и процесс сотрудничества с этой организацией прекращены. Россия теперь суверенное государство, и ее ни капельки не волнует мнение Европы», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его мнению, после этого Россия будет готова идти на дипломатические контакты с Западом только на своих условиях.
Накануне Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Законопроект касается, в частности, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ, Генерального соглашения о привилегиях и иммунитетах СЕ, Европейской Социальной хартии и около десяти протоколов.
В марте 2022 года Россия заявила о выходе из Совета Европы по собственной воле, назвав данное решение взвешенным и обдуманным.
Тогда в МИД РФ отметили, что решение не повлияет на права и свободы россиян. В ведомстве также подчеркнули, что в российской Конституции установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека.