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В США назвали выход РФ из договоров Совета Европы уходом от диктата Запада

Экс-разведчик США Риттер: выход России из договоров Совета Европы является уходом от диктата Запада
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Zheng Huansong
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Россию после выхода из договоров Совета Европы (СЕ) перестанет волновать мнение Запада, она будет продолжать развиваться как суверенное государство. Об этом заявил 18 января офицер разведки корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

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«[Президент РФ] Владимир Путин подписал распоряжения о выходе из соглашений Совета Европы. Это означает, что договоры и процесс сотрудничества с этой организацией прекращены. Россия теперь суверенное государство, и ее ни капельки не волнует мнение Европы», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его мнению, после этого Россия будет готова идти на дипломатические контакты с Западом только на своих условиях.

Накануне Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Законопроект касается, в частности, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ, Генерального соглашения о привилегиях и иммунитетах СЕ, Европейской Социальной хартии и около десяти протоколов.

В марте 2022 года Россия заявила о выходе из Совета Европы по собственной воле, назвав данное решение взвешенным и обдуманным.

Тогда в МИД РФ отметили, что решение не повлияет на права и свободы россиян. В ведомстве также подчеркнули, что в российской Конституции установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека.

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