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МВД Украины обнародовало список погибших сотрудников при крушении вертолета

МВД Украины обнародовало список погибших сотрудников ведомства при крушении вертолета
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Министерство внутренних дел (МВД) Украины обнародовало список погибших сотрудников ведомства в результате случившегося 18 января крушения вертолета в Броварах Киевской области.

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Согласно данным украинского МВД, в авиакатастрофе при исполнении служебных обязанностей погибли министр внутренних дел страны Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, замруководителя патронатной службы МВД Татьяна Шутяк и другие сотрудники ведомства.

Всего в списке семь сотрудников ведомства и два члена экипажа воздушного судна. Также жертвами трагедии стали гражданские лица.

В МВД Украины выразили соболезнования всем родным и близким погибших.

Самолет упал рядом с детским садом, который после этого загорелся. Пожар удалось потушить за час.

Согласно информации украинского издания «Страна.ua», поисково-спасательные работы в Броварах завершены. По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, в том числе один ребенок. Травмы получили 25 человек, среди них 11 детей.

Известно, что исполнять обязанности министра внутренних дел Украины будет глава нацполиции Игорь Клименко. Как указал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, кандидатура нового руководителя ведомства будет обсуждаться с парламентом.

Официальной причины крушения вертолета властями Украины озвучено не было.

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