На Украине назначили ио главы МВД после гибели министра Монастырского

Исполнять обязанности министра внутренних дел Украины будет глава Нацполиции Игорь Клименко. Об этом 18 января сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел-главой Национальной полиции Украины. И возложил на него исполнение обязанностей министра внутренних дел», — написал премьер в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что кандидатура нового руководителя ведомства будет обсуждаться с парламентом.

Ранее в этот день в результате авиакатастрофы погиб глава МВД Денис Монастырский. Утром вертолет с высокопоставленными сотрудниками МВД Украины упал в жилом квартале в пригороде Киева. В результате трагедии погибли 18 человек, в их числе — Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Украины Юрий Лубкович.

Самолет упал рядом с детским садом, который в результате крушения загорелся. Сообщалось, что пожар удалось потушить за час. Всего пострадало 22 человека, в том числе 10 детей. Все они госпитализированы.

Новость дополняется