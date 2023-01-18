Путин поддержал предложение вернуть советских классиков в школьную программу

Президент России Владимир Путин позитивно оценил идею вернуть в школьную программу по литературе произведения советских классиков, включая Александра Фадеева, Константина Симонова и других.

В ходе встречи 18 января с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда Путин поддержал идею одного из участников беседы, создателя передвижного музея «Вещи блокадного Ленинграда» Валерия Исакова, который заявил, что в обязательную школьную программу должны быть включены произведения советских писателей. Он подчеркнул, что произведения советских авторов должны быть основополагающими, а не зависеть от того, хочет учитель дать их детям для изучения или нет.

Кроме того, в рамках встречи Исаков также подарил президенту копии блокадного пропуска и карточки на хлеб.

«Безусловно, переговорю и с министром просвещения по поводу необходимости вернуть в школьную программу произведения наших, можно сказать, уже советских классиков, которые формируют общественное, историческое сознание целых поколений. Безусловно, над этим нужно подумать», — ответил президент.

Путин также подчеркнул, что в Санкт-Петербурге трагедия, связанная с Великой Отечественной войной (ВОВ), ощущается острее всего.

«Что касается вашего пожелания усилить работу подобного рода [о поддержке памяти о блокаде], будем воспринимать это пожелание как наказ, будем работать», — резюмировал глава государства.

Ранее 18 января Путин возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в честь 80-летия со дня прорыва блокады Ленинграда. В этот этот же день Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области. В годы войны на данном плацдарме сражался и получил ранение отец президента России — ленинградец Владимир Спиридонович Путин.

Кроме того, глава государства поздравил ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) с 80-летием прорыва блокады Ленинграда. Президент подчеркнул, что подвиг защитников города навсегда останется в памяти россиян и эти страницы истории должны быть переданы будущим поколениям.

Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Сообщение с городом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны.