Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал в среду, 18 января, заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о поддержке поставок танков на Украину.

«Безусловно, это провокация, которая приближает столкновение с НАТО. Это очень опасно, и они занимаются рисковым делом, в первую очередь для себя», — сказал депутат в беседе с RT.

Ранее в этот день глава Европейского совета поддержал поставку танков киевскому режиму. Он добавил также, что оказание военной поддержки Киева будет происходить через Европейский фонд мира, передает Федеральное агентство новостей.

В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик сообщил «Известиям», что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, которая заявила о том, что не нужно ограничивать арсенал оружия для Украины, а предоставить стране любое вооружение, которое Киев может использовать, лишь подписалась под своей некомпетентностью.

Депутат парламента ФРГ от Левой партии Севим Дагделен написала о том, что США заставляют Германию поставить Украине танки Leopard, чтобы подтолкнуть ее к прямому конфликту с РФ, пишет Pravda.Ru. По ее словам, речь идет о перекладывании ответственности на Германию.

Вместе с тем Дагделен критически оценила попытки федерального канцлера Олафа Шольца избежать такого сценария, «спрятавшись за спину» США, сообщает телеканал «360». Она подчеркнула, что согласие на рискованные шаги заодно с партнерами ограничивает суверенитет ФРГ и связывает государство обязательствами.

17 января британская газета The Guardian написала, что в общей сложности Киев должен получить не менее 100 западных танков, чтобы провести контрнаступление. Как отметило издание, началом активизации западной военной помощи можно считать анонсированную поставку 14 британских танков Challenger 2.

До этого, 11 января, президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что Варшава намерена передать Киеву роту танков Leopard немецкого производства. Точного количества военной техники Дуда не назвал. Однако известно, что в танковой роте в странах НАТО насчитывается 14 танков.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.