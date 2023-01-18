Реклама
Прямой эфир
Мир
Вице-президент Вьетнама назначена врио президента страны
Мир
НАТО планирует в ближайшее время расширить боевые группы на восточном фланге
Спорт
В Канаде призвали наказать хоккеиста из РФ за отказ поддержать акцию ЛГБТ
Мир
В НАТО призвали готовиться к затяжному конфликту на Украине
Мир
Лавров заявил о неспособности Зеленского представлять интересы Украины в прежних границах
Общество
В Госдуме рассматривают вопрос о возможном запрете вейпов в России
Общество
Дом моды Giorgio Armani отсудил у томской предпринимательницы бренд Prima
Политика
В Госдуме назвали абсурдным призыв главы ЕК предоставить Украине любое оружие
Мир
В НАТО заявили о необходимости нарастить производство оружия для Украины
Мир
Путин назвал целью СВО закончить начатую на Украине с 2014 года войну
Общество
Путин возложил цветы к монументу «Мать-Родина» в Санкт-Петербурге
Мир
Церковь Англии запретила венчать однополые пары
Сюжет:

В Госдуме оценили заявление главы Евросовета о поставках танков на Украину

Депутат Госдумы Шхагошев назвал провокацией заявление главы Евросовета о поставках танков на Украину
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Madis Veltman
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал в среду, 18 января, заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о поддержке поставок танков на Украину.

Танковый наряд: насколько бронетехника эффективна в ходе СВО
Помогает бороться с артиллерией, поддерживает пехоту, бьет по стационарным целям

«Безусловно, это провокация, которая приближает столкновение с НАТО. Это очень опасно, и они занимаются рисковым делом, в первую очередь для себя», — сказал депутат в беседе с RT.

Ранее в этот день глава Европейского совета поддержал поставку танков киевскому режиму. Он добавил также, что оказание военной поддержки Киева будет происходить через Европейский фонд мира, передает Федеральное агентство новостей.

В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик сообщил «Известиям», что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, которая заявила о том, что не нужно ограничивать арсенал оружия для Украины, а предоставить стране любое вооружение, которое Киев может использовать, лишь подписалась под своей некомпетентностью.

Депутат парламента ФРГ от Левой партии Севим Дагделен написала о том, что США заставляют Германию поставить Украине танки Leopard, чтобы подтолкнуть ее к прямому конфликту с РФ, пишет Pravda.Ru. По ее словам, речь идет о перекладывании ответственности на Германию.

Вместе с тем Дагделен критически оценила попытки федерального канцлера Олафа Шольца избежать такого сценария, «спрятавшись за спину» США, сообщает телеканал «360». Она подчеркнула, что согласие на рискованные шаги заодно с партнерами ограничивает суверенитет ФРГ и связывает государство обязательствами.

17 января британская газета The Guardian написала, что в общей сложности Киев должен получить не менее 100 западных танков, чтобы провести контрнаступление. Как отметило издание, началом активизации западной военной помощи можно считать анонсированную поставку 14 британских танков Challenger 2.

До этого, 11 января, президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что Варшава намерена передать Киеву роту танков Leopard немецкого производства. Точного количества военной техники Дуда не назвал. Однако известно, что в танковой роте в странах НАТО насчитывается 14 танков.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023