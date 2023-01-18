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В Германии раскрыли цель США в поставке танков Leopard Украине

Депутат бундестага Дагделен: США принуждают ФРГ к самопожертвованию в борьбе с Россией
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Фото: Global Look Press/Dirk Waem/Belga News Agency
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США заставили Германию поставить Украине танки Leopard, чтобы подтолкнуть ее к прямому конфликту с РФ. Об этом в понедельник, 16 января, заявила депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен в статье для газеты Berliner Zeitung.

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«Очевидно, речь идет о перекладывании ответственности на Германию. Берлин нужно отправить в огонь, чтобы окончательно разрушить германо-русские отношения и перевести их в открытую конфронтацию ради собственной выгоды», — пояснила она.

Вместе с тем Дагделен критически оценила попытки федерального канцлера Олафа Шольца избежать такого сценария, «спрятавшись за спину» США. Она подчеркнула, что согласие на рискованные шаги заодно с партнерами ограничивает суверенитет ФРГ и связывает государство обязательствами. Таким образом, Германия лишает себя возможности самостоятельно принять столь важное в контексте национальной безопасности решение.

В свою очередь, Вашингтон прекрасно осознает возможные последствия и действует предельно осторожно, однако это не мешает ему подталкивать союзников к провокационным шагам, добавила автор публикации.

«В рамках новой конфронтационной политики, направленной против евразийского блока России и КНР, Германия и Япония должны стать для США чем-то вроде пушечного мяса», — заключила Дагделен.

17 января Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос журналиста о поставках Украине немецких танков Leopard. Немецкий лидер пояснил, что Берлин одновременно стремится поддерживать Киев всеми возможными средствами и не способствовать эскалации конфликта на Украине.

Ранее, 8 января, вице-канцлер, министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек не исключил возможности передачи танков Leopard Украине. При этом сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил обратное. Он указал, что ФРГ не планирует отправлять танки Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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