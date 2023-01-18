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В Госдуме назвали абсурдным призыв главы ЕК предоставить Украине любое оружие

Депутат Белик: глава ЕК фон дер Ляйен призывом предоставить Украине любое оружие показала свою некомпетентность
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Фото: TASS/EPA/FOCKE STRANGMANN
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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен хочет, чтобы еще больше западного оружия, поставляемого Киеву, стало законной целью России. Об этом 18 января «Известиям» сообщил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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Таким образом он отреагировал на слова фон дер Ляйен на полях Всемирного экономического форума в Давосе о том, что не нужно ограничивать арсенал оружия для Украины, а предоставить стране любое вооружение, которое Киев может использовать, в том числе современные системы. Она выразила надежду, что на встрече контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии 20 января будет сделан шаг по соответствующему вопросу.

«В преддверии встречи контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн Урсула фон дер Ляйен сотрясает воздух информационного пространства, выдавая абсурдные призывы. И это на фоне того, что месяцы «помощи» Киеву существенно истощили европейские арсеналы, а киевский режим упорно продолжает просить западные страны о существенном увеличении поставок оружия», — сказал Белик.

Депутат подчеркнул, что фон дер Ляйен в своей риторике мечется от темы антироссийских санкций до темы поставок оружия и обратно, тем самым демонстрируя свою некомпетентность и проявляя русофобию.

«Делая подобные заявления, глава Еврокомиссии, видимо, хочет, чтобы еще больше западного оружия, поставляемого Киеву, стало законной целью России», — заключил Белик.

17 января посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что власти Германии имеют ограниченные возможности для отправки на Украину оружия и военной техники. Он добавил, что, продолжая оказывать Украине помощь, Германия начинает испытывать социально-экономические трудности — рост инфляции в стране, снижение доходов населения.

Также в тот день президент США Джо Байден потребовал от Европы усилить свой ответ на действия России по отношению к Украине. В частности, речь шла о поставках вооружения Киеву. Он отметил, что они должны быть не меньше, чем в прошлые полгода.

16 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования могут «лишь затянуть всю историю и доставить больше бед Киеву». Песков также выразил сомнения по поводу того, что страны, которые поставляют оружие Киеву, хоть как-то заботятся о судьбах местных жителей. Украина, указал Песков, страна для достижения антироссийских целей любой ценой.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля 2022 года спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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