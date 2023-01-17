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Посол РФ в ФРГ указал на ограниченные резервы оружия у Берлина для Киева

Посол России в Германии Нечаев: у Берлина ограничены возможности для поставок оружия Киеву
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Schulze
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Власти Германии имеют ограниченные возможности для отправки на Украину оружия и военной техники. Об этом во вторник, 17 января, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

«Ставится задача содействовать Украине в достижении победы на поле боя. Правда, возможности для этого у самой ФРГ ограничены», — сказал он в интервью «Российской газете».

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Он подчеркнул, что на официальном уровне в Берлине постоянно говорят о том, что если и поставлять Киеву тяжелое вооружение, то только вместе с союзниками.

Нечаев отметил, что, продолжая оказывать Украине помощь, Германия начинает испытывать социально-экономические трудности: рост инфляции в стране, снижение доходов населения

«Настроение рядовых немцев отличается от позиции политэлит. Очень многие не хотят конфронтации с Россией», — добавил дипломат.

Ранее в этот день мэр Киева Виталий Кличко после встречи с вице-канцлером и министром ФРГ по делам экономики и защиты климата Робертом Хабеком в Давосе заявил, что Германия приняла решение о передаче Украине нового вооружения.

В начале января официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что ФРГ в 2022 году поддержала Украину более чем €12 млрд.

Канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении к населению заверил в дальнейшей поддержке Украины.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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