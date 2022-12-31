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Шольц в новогодней речи заверил в дальнейшей поддержке Украины

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Flashpic
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Канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении к населению заверил в дальнейшей поддержки Украины. Об этом сообщил телеканал Tagesschau в субботу, 31 декабря.

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По словам Шольца, украинцы ведут бои и благодаря помощи Германии. Кроме того, он добавил, что ЕС и НАТО едины, несмотря на последствия событий на Украине, с которыми сталкиваются граждане ФРГ.

«Все мы ощущаем последствия этого <конфликта> в повседневной жизни: когда делаем покупки в супермаркете, на заправке или когда оплачиваем счет за электричество и газ», ― сказал он.

Ранее, 23 декабря, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что конфликт на Украине непросто дается гражданам ФРГ, столкнувшимся с последствиями этих событий и вынужденным во многом себя ограничивать.

6 декабря стало известно, что граждане Германии стали существенно меньше тратить на подготовку к празднованию Рождества. Рост цен и инфляция особенно сильно ударили по жителям со средним и низким доходом.

Если в 2021 году домохозяйства с чистым годовым доходом в менее €25 тыс. тратили €158 на праздник, то в 2022 году они потратили лишь €120.

Так, 21 ноября стало известно, что в Лейпциге и ряде других городов Германии продолжаются митинги в поддержку России. Протестующие призывают пересмотреть санкции в отношении РФ, поскольку они «обернулись катастрофическими последствиями» для них самих.

До этого, 8 октября, тысячи демонстрантов собрались в Берлине перед бундестагом с требованием отменить санкции против России и вернуть российские нефть и газ. Некоторые протестующие пришли с плакатами с надписями «Я хочу российские газ и нефть», «Тот, кто молчит сегодня, замерзнет завтра» и призывами к отставке правительства.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на Москву после начала спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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