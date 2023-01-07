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Германия отчиталась о размере помощи Украине в 2022 году

Канцлер ФРГ Шольц: Германия в 2022 году предоставила Киеву поддержку на €12 млрд
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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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ФРГ в 2022 году поддержала Украину более чем €12 млрд. Об этом 6 января сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

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Он сообщил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого обсуждалась политическая, военная и гуманитарная ситуация в стране.

«Канцлер подчеркнул приверженность нерушимой солидарности с Украиной <...>. По его словам, в 2022 году правительство поддержало Украину на двусторонней основе более чем €12 млрд и продолжит этот курс», — рассказал Хебештрайт.

По его словам, Зеленский проинформировал Шольца об ударах по объектам критической инфраструктуры и поблагодарил правительство ФРГ за решение предоставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и БМП типа Marder.

Также Хебештрайт заявил, что Шольц и Зеленский договорились продолжить обмен мнениями касательно «предложений Украины о мирном решении и оставаться в тесном контакте».

Ранее в этот день депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что правительство Германии лишь усиливает эскалацию конфликта на Украине своим решением передать Киеву боевые машины пехоты (БМП) Marder.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал власти Германии передать Киеву все доступные у них виды тяжелых вооружений, в том числе танки и баллистические ракеты. Также дипломат потребовал от Берлина еще немецкие истребители, дроны, военные корабли и подводные лодки.

Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт в тот же день сообщил, что БМП Marder будут готовы в I квартале 2023 года. По его словам, всего будет передано около 40 таких машин, что равно одному батальону. Хебештрайт не уточнил, откуда именно поступят БМП Marder — из запасов бундесвера или же их нужно будет произвести.

Накануне по итогам телефонных переговоров между Шольцем и американским президентом Джо Байденом Германия и США договорились о совместной работе над передачей Украине систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Отмечается, что в рамках оказания военной помощи Киеву будут предоставлены БМП американского и немецкого производства — Bradley и Marder.

Ранее, 17 декабря, Шольц заявлял, что прекращение поставок БМП Marder и танков Leopard на Украину позволит предотвратить прямое столкновение России и НАТО. Германия при этом, по словам канцлера, готова продолжать оказывать помощь Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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