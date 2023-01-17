Байден призвал Европу активнее отвечать России

Европейские страны должны усилить свой ответ на действия России по отношению к Украине. Об этом заявил во вторник, 17 января, президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

«Европа продолжает действовать активно, отвечать на действия России. Сделать надо больше. И мы должны оставаться вместе», — сказал американский лидер.

Байден также отметил роль Нидерландов в вопросе «ответа России».

Ранее в этот день стало известно о планах правительства Нидерландов передать Киеву зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. По информации агентства Bloomberg, у страны имеется три действующие батареи ЗРК с несколькими пусковыми установками. Еще одна батарея находится в резерве.

Также представитель министерства обороны Нидерландов Саша Лухофф заявила, что королевство занимается поиском вариантов военной поддержки Украины.

Накануне, 16 января, в публикации китайского издания Global Times были приведены мнения экспертов относительно поставок западных вооружений на Украину. Так, представитель Центра изучения России при Восточнокитайском педагогическом университете (Шанхай) Цуй Хэн отметил, что позиция НАТО по вопросу поддержки Киева вооружением уводит стороны всё дальше и дальше от стола переговоров.

Альянс наращивает интенсивность своего участия пропорционально Москве: чем больше ресурсов использует российская армия, тем больше ресурсов получает украинская, добавил сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань.

Днем ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидать нормализации отношений между Западом и Россией не стоит даже после завершения конфликта на Украине. При этом генеральный секретарь альянса назвал военную поддержку Украины самым быстрым путем к миру.

США и союзники начали оказывать активную поддержку Украине на фоне спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки оружия в зону конфликта.

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