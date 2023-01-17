Реклама
Прямой эфир
Экономика
Райффайзенбанк ответил на призыв Украины покинуть российский рынок
Мир
Байден призвал Европу активнее отвечать России
Общество
Турчак призвал создать условия для возвращения покинувших страну россиян
Мир
Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках танков Leopard на Украину
Мир
Пентагон сообщил о старте обучения военных ВСУ пользованию ЗРК Patriot
Мир
В Италии возложили ответственность за дефицит лекарств на СМИ
Мир
Небензя призвал ООН содействовать в освобождении правозащитницы Бережной
Мир
Глава МВФ упомянула на форуме в Давосе песню «Хотят ли русские войны»
Общество
Бизнесмен Таймасов заочно арестован в РФ по делу о растрате
Мир
В Госдуме оценили планы ЕК добиться рецессии в РФ с помощью санкций
Экономика
Компания Wintershall Dea объявила об уходе из России
Мир
Сербия выразила благодарность РФ за принципиальную позицию по Косово
Сюжет:

Байден призвал Европу активнее отвечать России

Байден призвал Европу активнее поддерживать Украину
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Samuel Corum
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейские страны должны усилить свой ответ на действия России по отношению к Украине. Об этом заявил во вторник, 17 января, президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Дорогая передача: почему поставки боевой техники Украине из ФРГ забуксовали
И как партнеры по НАТО склоняют Берлин отправить Киеву тяжелое вооружение

«Европа продолжает действовать активно, отвечать на действия России. Сделать надо больше. И мы должны оставаться вместе», — сказал американский лидер.

Байден также отметил роль Нидерландов в вопросе «ответа России».

Ранее в этот день стало известно о планах правительства Нидерландов передать Киеву зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. По информации агентства Bloomberg, у страны имеется три действующие батареи ЗРК с несколькими пусковыми установками. Еще одна батарея находится в резерве.

Также представитель министерства обороны Нидерландов Саша Лухофф заявила, что королевство занимается поиском вариантов военной поддержки Украины.

Накануне, 16 января, в публикации китайского издания Global Times были приведены мнения экспертов относительно поставок западных вооружений на Украину. Так, представитель Центра изучения России при Восточнокитайском педагогическом университете (Шанхай) Цуй Хэн отметил, что позиция НАТО по вопросу поддержки Киева вооружением уводит стороны всё дальше и дальше от стола переговоров.

Альянс наращивает интенсивность своего участия пропорционально Москве: чем больше ресурсов использует российская армия, тем больше ресурсов получает украинская, добавил сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань.

Днем ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидать нормализации отношений между Западом и Россией не стоит даже после завершения конфликта на Украине. При этом генеральный секретарь альянса назвал военную поддержку Украины самым быстрым путем к миру.

США и союзники начали оказывать активную поддержку Украине на фоне спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки оружия в зону конфликта.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023