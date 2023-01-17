Эксперт отметил незаинтересованность НАТО в мирном диалоге по Украине

Поставки западных вооружений на Украину не способствуют скорейшему разрешению кризиса. Об этом говорится в публикации китайского издания Global Times от 16 января, где автор приводит комментарии экспертов.

«Позиция НАТО также уводит стороны все дальше и дальше от стола переговоров», — отметил представитель Центра изучения России при Восточнокитайском педагогическом университете (Шанхай) Цуй Хэн.

По его мнению, стремление Североатлантического альянса оказывать военную поддержку Киеву означает, что не стоит ожидать деэскалации в ближайшее время, поскольку затягивание конфликта, а также ослабление РФ являются главными целями США, стоящих во главе блока.

Сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань добавил, что альянс наращивает интенсивность своего участия пропорционально Москве: чем больше ресурсов использует российская армия, тем больше ресурсов получает украинская.

Наконец, эксперты сошлись во мнении, что способность стан НАТО на регулярной основе обеспечивать Киев оружием вызывает вопросы. В этой связи итоги опосредованной конфронтации Запада и РФ, равно как и судьбу Украины, на сегодняшний день сложно спрогнозировать.

Накануне обозреватель Global Times Карлос Мартинес заявил, что президент США Джо Байден фактически вступил в сговор с Украиной против России еще до начала спецоперации и заранее начал предоставлять Киеву огромное количество вооружения и саботировать любые попытки установить продуктивный диалог с Москвой.

До этого, 10 января, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что обучение украинских боевиков работе с комплексами Patriot является очередным подтверждением де-факто участия США в украинском конфликте. Таким образом, подлинная цель американской администрации сводится к нанесению максимального урона России руками украинцев, отметил он.

США и союзники начали оказывать активную поддержку Украине на фоне спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки оружия в зону конфликта.

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