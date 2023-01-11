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Антонов назвал обучение ВСУ применению Patriot свидетельством участия США в конфликте

Посол Антонов: обучение ВСУ применению комплексов Patriot является свидетельством участия США в украинском конфликте
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Фото: Global Look Press/dpa/Christophe Gateau
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Обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ) применению зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot является очередным подтверждением де-факто участия Соединенных Штатов Америки в украинском конфликте. Об этом во вторник, 10 января, завил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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Как констатировал дипломат, таким образом подлинная цель американской администрации сводится к нанесению максимального урона России руками украинцев.

«Примечательно, что наши усилия по доведению до американской аудитории истинной опасности такой линии Белого дома постепенно находят понимание в местном экспертном сообществе», — указал Антонов.

Российский посол упомянул обозревателей газеты The Washington Post, которые открыто признали, что тренировка военнослужащих ВСУ в США означает расширение американской вовлеченности в противостояние.

Они отметили, что американская администрация уже не ограничивается укреплением оборонного потенциала Киева, а передает Украине новые вооружения с целью повышения ее наступательных возможностей.

«Последний аргумент, звучащий из уст местных журналистов, красноречиво показывает: Вашингтон осознанно вводил нашу страну и мировое сообщество в заблуждение, говоря о стремлении укрепить способность Украины к самозащите», — резюмировал Антонов.

В тот же день официальный представитель минобороны США Патрик Райдер в ходе брифинга заявил, что солдаты ВСУ начнут обучение работе с ЗРК Patriot на следующей неделе. Он также сообщил, что поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) и бронетехники будут приоритетными темами предстоящей встречи созданной странами Запада группы по военной помощи Киеву.

Информацию о том, что украинские военные начнут освоение американских ЗРК Patriot со следующей недели, опубликовал телеканал CNN со ссылкой на источники. Как уточнила заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер, подготовка продлится несколько месяцев.

Ранее, в конце декабря 2022 года, президент США Джо Байден выделил пакет военной помощи Украине на сумму $1,85 млрд. В него впервые вошла поставка батареи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Новый пакет помощи был приурочен к визиту украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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