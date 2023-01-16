Антироссийская политика коллективного Запада во главе с США спровоцировала серьезный кризис в Европе, а не в России. Об этом заявил 15 января британский писатель и независимый политический обозреватель Карлос Мартинес в статье для Global Times.

«Санкции в отношении российской энергетики напрямую подпитывают очень серьезный кризис стоимости жизни [в Европе]. Цены на энергию и продукты питания взлетели до небес. ‹...› Отделение Европы от ‹...› России равносильно экономическому самоубийству», — указал Мартинес.

По его мнению, президент США Джо Байден фактически вступил в сговор с Украиной против России еще до начала спецоперации по защите Донбасса. За несколько месяцев до февраля прошлого года Вашингтон начал предоставлять Киеву огромное количество вооружения и «препятствовал диалогу Киева с Москвой», указал автор.

«США и НАТО упорно отказывались обсуждать законные опасения России в области безопасности. В декабре 2021 года Байден заверил президента Украины Владимира Зеленского, что заявка Киева на вступление в военный альянс НАТО находится в его собственных руках», — напомнил Мартинес.

11 января президент РФ Владимир Путин указал на то, что ничего из того, что России предрекал противник, не произошло.

В декабре прошлого года Путин отметил, что России предрекали обвал экономики, однако его не случилось. Он отметил, что уровень инфляции в РФ в этом году лучше, чем во многих других странах.

В декабре 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предусматривал, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей. Состоялось три этапа переговоров между РФ и США с НАТО. Однако в марте официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что страны Запада отказали России в гарантиях безопасности.

Запад усилил санкционное давление на Россию после начавшейся 24 февраля 2022 года спецоперации. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в самой Европе, вызвав скачок инфляции, спровоцировавший резкий рост цен на топливо и продукты.