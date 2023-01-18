Глава Евросовета Мишель поддержал идею поставки танков на Украину

Глава Европейского совета Шарль Мишель поддержал поставку танков киевскому режиму. Об этом он заявил на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге в среду, 18 января.

«Им срочно нужно больше вооружений, и я лично выступаю за поставку танков Украине», — заявил Мишель.

Он добавил также, что оказание военной поддержки Киева будет происходить через Европейский фонд мира.

«Мы продолжим нашу военную помощь Украине через Европейский фонд мира», — сказал глава Евросовета.

Двумя днями ранее депутат парламента ФРГ от Левой партии Севим Дагделен написала о том, что США заставляют Германию поставить Украине танки Leopard, чтобы подтолкнуть ее к прямому конфликту с РФ. По ее словам, речь идет о перекладывании ответственности на Германию. Берлин нужно отправить в огонь, чтобы окончательно разрушить германо-русские отношения и перевести их в открытую конфронтацию ради собственной выгоды, отметила депутат.

Вместе с тем Дагделен критически оценила попытки федерального канцлера Олафа Шольца избежать такого сценария, «спрятавшись за спину» США. Она подчеркнула, что согласие на рискованные шаги заодно с партнерами ограничивает суверенитет ФРГ и связывает государство обязательствами.

17 января Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос журналиста о поставках Украине немецких танков Leopard. Немецкий лидер пояснил, что Берлин одновременно стремится поддерживать Киев всеми возможными средствами и не способствовать эскалации конфликта на Украине.

Тогда же британская газета The Guardian написала, что в общей сложности Киев должен получить не менее 100 западных танков, чтобы провести контрнаступление. Как отметило издание, началом активизации западной военной помощи можно считать анонсированную поставку 14 британских танков Challenger 2.

До этого, 11 января, президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что Варшава намерена передать Киеву роту танков Leopard немецкого производства. Точного количества военной техники Дуда не назвал. Однако известно, что в танковой роте в странах НАТО насчитывается 14 танков.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.