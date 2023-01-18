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Турция ускоренно готовит инфраструктуру для международного газового хаба

Anadolu: Турция ускоренно готовит инфраструктуру для международного газового хаба
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Resul Kaboglu
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Турция ведет активную подготовку инфраструктуры для начала полноценного функционирования в стране международного газового хаба. Об этом сообщило агентство Anadolu 17 января.

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«Турция ускоренными темпами осуществляет инфраструктурные работы, необходимые для превращения страны в международный газовый хаб», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уже третья плавучая регазификационная установка (ПРГУ) Турции прибыла в Средиземное море.

«Третья по счету ПРГУ Турции вошла в Средиземное море. Плавучая установка будет задействована на СПГ-терминале компании BOTAŞ в заливе Сарос в Эгейском море у европейского побережья Турции», — сообщило агентство.

Уточняется, что ширина ПРГУ составляет 48 м., длина — 294 м., высота — 63 м.

Ранее, 6 января, глава турецкого минэнерго Фатих Донмез сообщил, что физическая инфраструктура для создания в стране газового хаба и торговой площадки для Европы почти готова. В настоящий момент завершается разработка дорожной карты. Программное обеспечение и IT-инфраструктура также в значительной степени подготовлены, добавил он.

Донмез также заявил, что Россия, Азербайджан и Иран смогут стать игроками на создаваемой в республике газовой торговой площадке для Европы.

Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным о планах скорейшего завершения дорожной карты газового хаба.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер 28 декабря сообщил, что Турция и Россия приступили к практической реализации проекта газового хаба на турецкой территории. По его словам, он обеспечит прозрачное и справедливое ценообразование на рынке.

1 ноября Путин назвал газовый хаб в Турции реалистичным проектом, который можно быстро запустить. Он добавил, что покупатели газа есть всегда, так как голубое топливо — очень востребованный продукт в мире.

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