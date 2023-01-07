В Турции раскрыли планы по газовому рынку для Европы

Глава турецкого минэнерго Фатих Донмез 6 января заявил, что Россия, Азербайджан и Иран смогут стать игроками на создаваемой в республике газовой торговой площадке для Европы.

«Две нитки газопровода «Турецкий поток» введены в эксплуатацию. Одна идет только к нам, другая — на Болгарию. Азербайджан, Россия, Иран могут стать здесь игроками. У нас много терминалов, и мы открываем рынок (торговую газовую площадку. — Ред.). Местом торговли будет Турция, и здесь же будет формироваться цена на газ», — сказал он в эфире телеканала Haberturk.

Также, по словам министра, физическая инфраструктура для создания в стране газового хаба и торговой площадки для Европы готова. В настоящий момент завершается разработка дорожной карты. Программное обеспечение и IT-инфраструктура также в значительной степени подготовлены, добавил он.

Как отметил Донмез, Турция последние четыре года управляет торговой газовой платформой для национального рынка. Страна также ведет переговоры с другими государствами о ценообразовании в соответствии с имеющимися ожиданиями иностранных рынков.

Кроме того, министр сообщил, что Турция ведет переговоры с Россией по вопросу строительства второй в республике АЭС в черноморской провинции Синоп. Первоначально переговоры велись с Японией.

«Условия строительства АЭС в Синопе могут быть другими в сравнении с ныне возводимой АЭС «Аккую». От России есть предложения по АЭС в Синопе. Если мы не договоримся, будем вести переговоры с другой страной», — сказал Донмез.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным о планах скорейшего завершения дорожной карты газового хаба.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер 28 декабря сообщил, что Турция и Россия приступили к практической реализации проекта газового хаба на турецкой территории. По его словам, он обеспечит прозрачное и справедливое ценообразование на рынке.

1 ноября Путин назвал газовый хаб в Турции реалистичным проектом, который можно быстро запустить. Он добавил, что покупатели газа есть всегда, так как голубое топливо — очень востребованный продукт в мире.

До этого, 12 октября, Путин в ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели» заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб. Глава государства сообщил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам» по дну Балтийского моря Россия могла бы переместить в регион Черного моря и сделать таким образом основные маршруты поставки природного газа в Европу через Турцию.

Вице-премьер России Александр Новак счел идею перспективной.