Эрдоган анонсировал завершение работы над дорожной картой газового хаба

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным о планах скорейшего завершения дорожной карты газового хаба.

«Эрдоган <...> заявил, что Анкара укрепила и продолжает укреплять инфраструктуру для создания центра природного газа в Турции и что турецкая сторона стремится завершить дорожную карту <...> как можно скорее», — сообщила 5 января канцелярия турецкого лидера.

В конце декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что Турция и Россия приступили к практической реализации проекта газового хаба на турецкой территории. По его словам, он обеспечит прозрачное и справедливое ценообразование на рынке.

1 ноября Путин назвал газовый хаб в Турции реалистичным проектом, который можно быстро запустить. Он добавил, что покупатели газа есть всегда, так как голубое топливо — очень востребованный продукт в мире.

В октябре Путин в ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели» заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб. Глава государства сообщил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам» по дну Балтийского моря Россия могла бы переместить в регион Черного моря и сделать таким образом основные маршруты поставки природного газа в Европу через Турцию.

Вице-премьер России Александр Новак счел идею перспективной.