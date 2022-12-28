РФ и Турция приступили к практической реализации проекта газового хаба

Турция и РФ приступили к практической реализации проекта газового хаба на турецкой территории. Об этом сообщил 28 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании.

«А сейчас мы с Турцией начали прорабатывать проект газового хаба в этой стране. Это решение принято на уровне руководителей двух государств, и мы уже приступили к его практической реализации», — сказал он.

Строящийся газовый хаб обеспечит прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа, подчеркнул Миллер.

Также он обратил внимание, что российские морские газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» уверенно работают.

В конце октября президент России Владимир Путин назвал газовый хаб в Турции реалистичным проектом. Покупатели газа есть всегда, так как газ — очень востребованный продукт в мире, отметил он.

По его словам, Россия выбрала Турцию в качестве газового хаба, потому что не может работать напрямую с Евросоюзом.

Ранее, 25 октября, турецкое правительство приступило к исполнению работы по созданию газового хаба.

20 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о договоренности с президентом России о создании газового хаба в Турции. Он отметил, что Европа может использовать газ РФ через Турцию.

О возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки Путин заявил 12 октября.