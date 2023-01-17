Небензя призвал ООН содействовать в освобождении правозащитницы Бережной

Россия призывает ООН активно содействовать в освобождении удерживаемой Киевом правозащитницы Елены Бережной. Об этом 17 января заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

«Украинская правозащитница Елена Бережная, которая на протяжении восьми лет изучала и документировала процесс становления неонацизма на Украине и выступала перед членами Совета Безопасности еще в марте прошлого года, была арестована украинскими спецслужбами и до сих содержится в заключении по абсурдному обвинению в госизмене. Мы неоднократно обращали внимание генерального секретаря и членов Совета Безопасности на этот вопиющий случай. Призываем руководство ООН оказать активное содействие ее освобождению», — заявил Небензя.

Также он отметил, что Россия не будет мириться с тем, что на Украине формируется антихристианская диктатура.

Как подчеркнул Небензя, Украинская православная церковь (УПЦ) не обращалась к России с просьбой о проведении заседания и не уполномочивала РФ выступать от имени УПЦ в ООН. По его словам, УПЦ не подчиняется России, несмотря на утверждения Киева.

«Стоит отметить, что украинские власти при поддержке западных кураторов уже давно взяли курс на подрыв канонической Украинской православной церкви на Украине. Как вы услышали от митрополита Антония, сейчас народу насильственно навязывается искусственно созданная в 2018 году, покорная властям раскольническая церковь Украины», — сказал постпред РФ.

Ранее, 13 января, на сайте кабинета министров Украины появилась петиция «Не запрещайте УПЦ» с требованием учесть позицию граждан страны при юридическом решении в отношении УПЦ и не запрещать ее деятельность.

В тот же день Россия запросила заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации с Украинской православной церковью на 17 января.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года Службой безопасности Украины (СБУ) было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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