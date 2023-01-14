На сайте кабмина Украины появилась петиция против запрета УПЦ

Петиция «Не запрещайте УПЦ» с требованием учесть позицию граждан Украины при юридическом решении в отношении Украинской православной церкви (УПЦ) и не запрещать ее деятельность появилась 13 января на сайте кабинета министров страны.

Автор петиции Юлия Коминко (автор портала pravoslavie.ru, главный редактор «Православие в Украине») призывает власти обратить внимание на то, что верующие УПЦ — патриотически настроенные граждане.

«Однако считаем невозможным возлагать преступления отдельных граждан на весь разветвленный институт, которым является Украинская православная церковь, и на этом основании прибегать к его юридическому запрету. <…> Мы не заслуживаем клейма «коллаборантов» и «агентов ФСБ». С грустью констатируем, что такое отношение лишь приводит к значительной деморализации части общества, верующих УПЦ», — отметили в петиции.

На сбор 25 тыс. подписей отведено 90 дней. На момент публикации петицию подписали более 750 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря 2022 года в видеообращении объявил, что Совет национальной безопасности и обороны поручил кабмину внести на рассмотрение Верховной рады законопроект об исключении деятельности религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ. То есть в случае, если Украинская православная церковь является такой религиозной организацией, то с помощью новой законодательной базы ее деятельность на Украине должна быть исключена.

2 декабря Свято-Успенская Киево-Печерская лавра вошла в состав раскольнической ПЦУ. Тогда же глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил о том, что решение Совета национальной безопасности и обороны о мерах против УПЦ не только попирает нормы права, но и говорит об утрате на Украине остатков здравого смысла.

7 января 2023 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что власти со следующей недели организуют проверки по использованию религиозными организациями страны государственного имущества. По его словам, в первую очередь проверка коснется Киево-Печерской лавры.

Настоятель монастыря Киево-Печерской лавры митрополит Павел 8 января обвинил украинские власти в гонениях на церковь после проведения рождественского богослужения в соборе главой раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием.

В январе 2019 года Константинопольский патриархат подписал томос об автокефалии ПЦУ, созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Данная церковь не признана мировым сообществом. Единственной законной является самоуправляемая Украинская православная церковь Московского патриархата.