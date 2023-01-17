ФАС оштрафовала Apple на 1,2 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала компанию Apple почти на 1,2 млрд рублей за навязывание использования ее платежного инструмента в приложениях российских разработчиков, сообщили 17 января в пресс-службе ведомства.

«Apple навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент компании. ‹...› Компания требовала, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускала приложения в App Store», — говорится в сообщении.

Apple был назначен штраф на сумму 1 177 988 700 рублей (более $17 млн). Компания должна оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления соответствующего документа в законную силу.

В июле прошлого года суд в Москве оштрафовал Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян.

ФАС признала Apple виновной нарушившей антимонопольное законодательство из-за злоупотребления доминирующим положением летом 2022 года. Тогда же отмечалось, что размер оборотного штрафа будет назначен после расследования.

Антимонопольное дело в отношении компании было возбуждено в октябре 2021 года.