Реклама
Прямой эфир
Авто
В России заработал электронный сервис купли-продажи автомобилей
Интернет
Суд в Москве оштрафовал Apple на 2 млн рублей
Экономика
В Кремле заявили о контроле за выполнением обязательств уходящих из РФ компаний
Мир
Военный эксперт назвал удар ВСУ по Новой Каховке актом мести населению
Экономика
Песков заявил об особом внимании кабмина и ЦБ к излишнему усилению рубля
Экономика
Российские заводы перейдут на биотопливо
Общество
В Москве рекомендовали носить маски в закрытых помещениях для защиты от ковида
Мир
Песков заявил о желании многих украинцев получить гражданство России
Мир
ВС РФ уничтожили в Одесской области пусковые установки Harpoon
Общество
Первый случай оспы обезьян в России выявили в Петербурге
Мир
Путин и Токаев договорились об укреплении партнерства России и Казахстана

Суд в Москве оштрафовал Apple на 2 млн рублей

Суд в Москве оштрафовал Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alex Tai
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Apple оштрафована на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян. Об этом во вторник, 12 июля, сообщили в суде.

За чей счет банкет: можно ли отсудить деньги у сервиса за утечку персональных данных
Для этого существует несколько юридических оснований, но довести дело до значительных компенсаций в России очень непросто

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Apple признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»)», — сказали в инстанции.

Ранее, 6 июля, стало известно, что крупный штраф может быть назначен шведскому музыкальному сервису Spotify и компании Snap — владельцу мобильного приложения для обмена сообщениями Snapchat.

Помимо этого, штраф в размере 24 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян грозит мессенджеру WhatsApp (принадлежит компании META, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Протокол будет рассмотрен 28 июля.

Также в июле сообщалось, что по аналогичной причине перед судом предстанет американская компания Ookla LLC, которая владеет сервисом по измерению скорости интернета Speedtest. Заседание назначено на 12 июля. Организации может быть назначен штраф в размере от 1 млн до 6 млн рублей.

Закон о локализации персональных данных запрещает юридическим лицам, работающим с данными граждан РФ, собирать и хранить эти данные за рубежом — они обязаны локализовать базы данных на территории России. Он вносит важные изменения в ФЗ № 152 «О персональных данных», вступивший в силу еще в 2007 году.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022