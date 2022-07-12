Суд в Москве оштрафовал Apple на 2 млн рублей

Компания Apple оштрафована на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян. Об этом во вторник, 12 июля, сообщили в суде.

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Apple признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»)», — сказали в инстанции.

Ранее, 6 июля, стало известно, что крупный штраф может быть назначен шведскому музыкальному сервису Spotify и компании Snap — владельцу мобильного приложения для обмена сообщениями Snapchat.

Помимо этого, штраф в размере 24 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян грозит мессенджеру WhatsApp (принадлежит компании META, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Протокол будет рассмотрен 28 июля.

Также в июле сообщалось, что по аналогичной причине перед судом предстанет американская компания Ookla LLC, которая владеет сервисом по измерению скорости интернета Speedtest. Заседание назначено на 12 июля. Организации может быть назначен штраф в размере от 1 млн до 6 млн рублей.

Закон о локализации персональных данных запрещает юридическим лицам, работающим с данными граждан РФ, собирать и хранить эти данные за рубежом — они обязаны локализовать базы данных на территории России. Он вносит важные изменения в ФЗ № 152 «О персональных данных», вступивший в силу еще в 2007 году.