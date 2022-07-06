Spotify и Snapchat грозят штрафы за отказ локализовать данные россиян

Шведскому музыкальному сервису Spotify и компании Snap — владельцу мобильного приложения для обмена сообщениями Snapchat, грозят штрафы за отказ локализовать данные россиян. Об этом в среду, 6 июля, сообщили в суде.

Как пояснили в суде, ранее в этот день в отношении компаний были зарегистрированы протоколы по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ («Отказ локализовать данные россиян»). Компаниям могут назначить штрафы до 6 млн рублей.

Помимо этого, штраф в размере до 80 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян грозит мессенджеру WhatsApp (принадлежит компании META, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Протокол будет рассмотрен 28 июля.

Накануне сообщалось, что по аналогичной причине перед судом предстанет американская компания Ookla LLC, которая владеет сервисом по измерению скорости интернета Speedtest. Заседание назначено на 12 июля. Организации может быть назначен штраф в размере от 1 до 6 млн рублей.

Кроме того, 16 июня сообщалось, что суд в Москве оштрафовал американскую корпорацию Google на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян. По данным Роскомнадзора, Google продолжает использовать для хранения персональных данных свои базы, находящиеся на территории США и Европейского союза.

Крупные штрафы ждут также компанию экспресс-доставки UPS, Google LLC и социальную сеть Likee.

Закон о локализации персональных данных заключается в том, что юридическим лицам, работающим с данными граждан РФ, запрещено собирать и хранить эти данные за рубежом — они обязаны локализовать базы данных на территории России. Закон этот вносит важные изменения в ФЗ № 152 «О персональных данных», вступивший в силу еще в 2007 году.