Компании Ookla грозит 6 млн рублей штрафа за отказ локализовать данные в РФ

Американская компания Ookla LLC, которая владеет сервисом по измерению скорости интернета Speedtest, предстанет перед московским мировым судом за отказ локализовать персональные данные россиян на территории РФ. Об этом сообщили 5 июля в суде.

«К мировому судье судебного участка №422 Таганского района Москвы поступил административный материал, возбужденный на основании протокола об административном правонарушении, составленного Роскомнадзором в отношении Ookla LLC», — говорится в сообщении.

Уточняется, что заседание назначено на 12 июля в 12:30 (мск).

Отмечается, что фирма привлекается к ответственности по ч. 8 ст. 13.11 («Невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ»). Согласно данной статье, предусмотрен штраф в размере от 1 до 6 млн рублей.

28 июня мировой суд Таганского района Москвы назначил штраф в размере 2 млн рублей фотохостингу Pinterest за отказ предоставить сведения о локализации данных россиян на территории России. В этот же день суд оштрафовал видеостриминговый сервис Twitch на 2 млн рублей по аналогичной статье.

Кроме того, 16 июня сообщалось, что суд в Москве оштрафовал американскую корпорацию Google на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян. По данным Роскомнадзора, Google продолжает использовать для хранения персональных данных свои базы, находящиеся на территории США и Европейского союза.

В мае стало известно, что штраф за отказ локализовать данные россиян в РФ грозит американской корпорации Apple, крупные штрафы ждут также компанию экспресс-доставки UPS, Google LLC и социальную сеть Likee.

Ранее, в апреле, в пресс-службе Минцифры сообщили «Известиям», что Роскомнадзор направил запрос компании Ookla LLC с требованием предоставить информацию о локализации баз персональных данных российских граждан. Кроме того, сообщалось, что отсутствие локализации баз данных в России чревато для Speedtest также и блокировкой.

Закон о локализации персональных данных заключается в том, что юридическим лицам, работающим с данными граждан РФ, запрещено собирать и хранить эти данные за рубежом — они обязаны локализовать базы данных на территории России. Закон этот вносит важные изменения в ФЗ № 152 «О персональных данных», вступивший в силу еще в 2007 году.