Работа сервиса SpeedTest в России может быть заблокирована
Минцифры известно о нарушениях со стороны разработчика SpeedTest, рассказали в ведомстве. Роскомнадзор направил запрос компании Ookla LLC с требованием предоставить информацию о локализации баз персональных данных российских граждан, сообщили «Известиям» в пресс-службе в понедельник, 11 апреля.
Согласно закону «О персональных данных», оператор обязан обеспечить хранение такой информации на территории РФ, объяснили в ведомстве. В случае, если компания не сможет подтвердить факт локализации баз в России, ей грозит штраф до 6 млн рублей, предупредили представители Роскомнадзора.
По данным сервиса Similarweb, ежемесячная аудитория SpeedTest в мире составляет 105,2 млн пользователей. На первом месте по их количеству — США (на них ежемесячно приходится 12,5% заходов), на втором — Индия (9,7%). Россия занимает третье место — 6,8%.
Монетизируется сервис за счет размещаемой в приложении рекламы. SpeedTest подключается к сети ближайшего доступного мобильного оператора или WiFi и отправляет через его сети тестовые пакеты данных — сначала измеряет скорость скачивания, а потом отдачи, объясняет принцип работы приложения директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
«Отсутствие локализации баз данных в России чревато для SpeedTest не только штрафами, но и блокировкой. У сервиса есть российские аналоги, но широкой аудитории они не настолько известны», — отметил он.
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«По грешности измерения: в России могут заблокировать SpeedTest»