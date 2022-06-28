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Cуд в Москве оштрафовал Pinterest на 2 млн рублей за отказ локализовать данные

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Thiago Prudencio
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Мировой суд Таганского района Москвы назначил штраф в размере 2 млн рублей фотохостингу Pinterest за отказ предоставить сведения о локализации данных россиян на территории России.

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Сообщается Pinterest был признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. Данная статья предусматривает ответственность за невыполнение обязательств по локализации персональных данных пользователей, сообщается на сайте aif.ru.

В этот же день мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал видеостриминговый сервис Twitch на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян на территории РФ, пишет «Ридус».

Ранее, 16 июня, сообщалось, что суд в Москве оштрафовал американскую корпорацию Google на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян. Согласно протоколу Роскомнадзора, Google продолжает использовать для хранения персональных данных свои базы, находящиеся на территории США и Европейского союза. Впервые Google оштрафовали за отказ локализовать персональные данные россиян в июле 2021 года. Тогда штраф составил 3 млн рублей.

До этого, 27 мая, в мировом суде Москвы уведомили, что американской корпорации Apple грозит штраф в размере до 6 млн рублей за отказ локализовать данные россиян в РФ.

В тот же день стало известно о том, что крупные штрафы ждут компанию экспресс-доставки UPS, Google LLC и социальную сеть Likee за отказ локализовать данные. Отмечалось, что под статью попадают и видеосервис Twitch, и фотохостинг Pinterest.

26 мая Федеральная служба судебных приставов (ФССП) отчиталась о полном взыскании с компании Google штрафа на сумму более 7,7 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенного российским законодательством контента.

В этот же день на официальном сайте организации UPS появилось объявление о приостановке компанией коммерческой деятельности в России, Белоруссии и на Украине. В конце февраля UРS уже объявляла о временной приостановке доставки грузов в Россию и на Украину. Тогда представители компании заявили, что при возможности бесплатно вернут отправителям посылки, которые уже следовали в Россию и на Украину.

Закон о локализации персональных данных заключается в том, что юридическим лицам, работающим с данными граждан РФ, запрещено собирать и хранить эти данные за рубежом — они обязаны локализовать базы данных на территории России. Закон этот вносит важные изменения в ФЗ № 152 «О персональных данных», вступивший в силу еще в 2007 году.

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