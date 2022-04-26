UPS объявила о приостановке коммерческой деятельности в России и Белоруссии

Американская логистическая компания UPS (United Parcel Service) приостановила коммерческую деятельность в России, Белоруссии и на Украине. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации 26 апреля.

В компании добавили, что продолжают следить за ситуацией.

В конце февраля UРS уже объявляла о временной приостановке доставки грузов в Россию и на Украину. Тогда представители компании заявили, что при возможности бесплатно вернут отправителям посылки, которые уже следовали в Россию и на Украину, сообщается на сайте kp.ru.

UРS — одна из крупнейших курьерских компаний в мире. В 2020 году ее годовая выручка составила почти $85 млрд.

Ранее, 2 марта, о приостановке приема и отправки посылок в Россию на неопределенный срок объявила транспортная компания DHL. Доставки были также приостановлены на территорию Белоруссии и Украины, сообщает телеканал «360».

О приостановке работы в России в последние недели уже объявили Carlsberg, Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, H&M, Heineken, Starbucks, McDonald's, Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Yum! Brands, американская компания Apple, автомобильные компании Porsche, Audi и BMW, британский интернет-магазин ASOS и другие.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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