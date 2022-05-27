Компанию экспресс-доставки UPS и соцсеть Likee ждет штраф до 6 млн рублей

Американскую логистическую компанию экспресс-доставки United Parcel Service (UPS) ждет штраф в размере 6 млн рублей. Она отказывается локализовать информацию о россиянах в России. Об этом сообщает мировой суд Таганского района Москвы. Административный протокол выписал Роскомнадзор.

«В суд поступил административный протокол в отношении United Parcel Service, Inc., составленный по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ («Невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ»). Дата судебного заседания пока не назначена», — подчеркнули в суде.

Санкция за это правонарушение предусматривает штраф от 1 млн до 6 млн рублей.

Кроме того, как отмечают в суде, такой же штраф может быть наложен на соцсеть Likee за отказ локализовать данные жителей РФ на территории страны.

«В суд поступил административный протокол в отношении Likeme Pte.Ltd, составленный по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ («Невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ»)», — уточнили в мировом суде.

Отмечается, что за аналогичное нарушение штраф также грозит видеосервису Twitch и фотохостингу Pinterest.

26 апреля на официальном сайте организации UPS появилось заявление о приостановке компанией коммерческой деятельности в России. В конце февраля UРS уже объявляла о временной приостановке доставки грузов в Россию и на Украину. Тогда представители компании заявили, что при возможности бесплатно вернут отправителям посылки, которые уже следовали в эти страны.

Закон о локализации персональных данных заключается в том, что юридическим лицам, работающим с данными граждан РФ, запрещено собирать и хранить эти данные за рубежом — они обязаны локализовать базы данных на территории России. Закон этот вносит важные изменения в ФЗ № 152 «О персональных данных», вступивший в силу еще в 2007 году.