WhatsApp могут оштрафовать за повторный отказ локализовать данные россиян

Мессенджер WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) может вновь получить штраф за очередной отказ локализовать данные россиян, сообщили «РИА Новости» в Таганском районном суде Москвы.

«К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района г. Москвы поступил административный материал, возбужденный на основании протокола об административных правонарушениях, составленного Роскомнадзором, в отношении: Вотсап (WhatsApp LLC) по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ(Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных)», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, судебное заседание назначено на 28 июня в 10:30.

Согласно этой статье, штраф, налагаемый на компанию, может достигать 80 млн руб.

В марте Тверской суд Москвы принял решение о немедленном запрете деятельности признанной в РФ экстремистской компании Meta. Уточнялось, что запрещенными в РФ оказались Facebook и Instagram (принадлежат организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Причиной блокировки стало решение компании в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян и военнослужащих Вооруженных сил РФ.

Как пояснила судья Тверского суда Москвы Ольга Солопова, запрет деятельности Meta не распространяется на принадлежащий ей мессенджер WhatsApp. По ее словам, это связано с тем, что мессенджер, в отличие от Facebook и Instagram, не распространяет информацию публично.