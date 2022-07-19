ФАС признала Apple виновной в злоупотреблении на рынке приложений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компанию Apple нарушившей антимонопольное законодательство из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Комиссия ФАС России признала Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. Размер оборотного штрафа для компании будет определен в ходе административного расследования», — сказали в ведомстве.

Согласно закону, оборотный штраф может составить 0,01%-0,15% от годовой выручки Apple в России.

Антимонопольное дело в отношении компании было возбуждено в октябре прошлого года. ФАС установила, что Apple запрещает разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store. Эти действия ограничивают разработчиков в самостоятельном поведении и могут приводить к росту цен на их продукцию.

До этого ФАС выдавала Apple предупреждение об устранении нарушения. Требования необходимо было исполнить до 30 сентября 2021 года.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян. Такое решение 12 июля вынесено постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы. Компания была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»).