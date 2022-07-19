Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве пообещали уничтожить Черноморский флот РФ и вернуть Крым
Мир
ВС РФ уничтожили 200 боевиков «Правого сектора» в запорожской Камышевахе
Туризм
Россия оказалась на 50-м месте в «Индексе паспортов мира»
Мир
В Китае заявили о неэффективности санкций против России
Мир
Евросоюзу предрекли «мегакризис» из-за провальной политики и санкций
Общество
МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона
Общество
В Москве выявлены первые случаи подвида коронавируса «Кентавр»
Мир
Захарова пошутила после слов Кулебы о «дедлайне» для Киева на вступление в ЕС
Мир
Замглавы МИД Богданов назвал визит Байдена в Саудовскую Аравию бесполезным
Мир
Украина получит более дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS
Мир
Рада уволила главу СБУ Ивана Баканова

ФАС признала Apple виновной в злоупотреблении на рынке приложений

ФАС признала Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений для iOS
0
Фото: Global Look Press/Moritz Wolf
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компанию Apple нарушившей антимонопольное законодательство из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Наварили кэша: в РФ стали платить наличкой после отключения Apple и Google Pay
Какие варианты замены этих сервисов есть у россиян

«Комиссия ФАС России признала Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. Размер оборотного штрафа для компании будет определен в ходе административного расследования», — сказали в ведомстве.

Согласно закону, оборотный штраф может составить 0,01%-0,15% от годовой выручки Apple в России.

Антимонопольное дело в отношении компании было возбуждено в октябре прошлого года. ФАС установила, что Apple запрещает разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store. Эти действия ограничивают разработчиков в самостоятельном поведении и могут приводить к росту цен на их продукцию.

До этого ФАС выдавала Apple предупреждение об устранении нарушения. Требования необходимо было исполнить до 30 сентября 2021 года.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян. Такое решение 12 июля вынесено постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы. Компания была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»).

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022