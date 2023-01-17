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Эксперт объяснил колебание стоимости газа в Европе

Эксперт Островский: хотя цены на газ в Европе упали, они по-прежнему выше средних за пять лет
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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Цены на природный газ в Европе упали до самого низкого уровня с сентября 2021 года и 17 января в моменте падали ниже 600$ за тыс. куб. м, но в итоге снова стали повышаться, прибавив 4,6%, рассказал «Известиям» специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

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По его словам, колебаниям цен способствует короткая волна холода и снижение предложения из Норвегии.

Накануне эталонные фьючерсы упали на 15%, доведя снижение в этом году до 27%, уточнил эксперт.

«Высокие запасы в Китае вынуждают импортеров перенаправлять февральские и мартовские поставки в Европу. Газохранилища по всей Европе за последние несколько недель колебались на уровне около 82% вместимости по сравнению с 50% год назад и значительно превысили пятилетнюю сезонную норму в 70%, поскольку необычно теплая зима помогла снизить потребность в отоплении, а рост возобновляемых мощностей увеличил поставки», — объяснил Островский.

Он также отметил, что Европа была крупнейшим покупателем на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ) в 2022 году, при этом на Евросоюз (ЕС) приходилось 24% мирового импорта СПГ.

«Хотя на данный момент кажется, что худшее позади, перспективы на 2023 год остаются сложными. Европе повезло с погодой, но предложение по-прежнему зависит от геополитических событий. Цены на газ, возможно, и упали, но по-прежнему почти в два раза превышают средний показатель за пять лет в это время года», — сказал специалист.

Эксперт уточнил, что всё может измениться в любой момент. Так, быстрое восстановление экономики Китая может увеличить потребление и усилить конкуренцию за поставки, особенно если придут холода.

Островский обратил внимание на то, что другие страны Азии, такие как Индия и Таиланд, также возвращаются на рынок СПГ, чтобы воспользоваться более низкими ценами.

«Теплая погода, экономия в потреблении, наличие объемов сжиженного газа, стабильная ветрогенерация продолжат снижать стоимость газа. Но выпадение любого из этих факторов и восстановление экономической активности Китая вызовет мгновенный рост стоимости голубого топлива», — заключил он.

Ранее 17 января президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам сообщил, что российские газодобытчики, экспортеры заработали за последние два года хорошую прибыль из-за выросших мировых цен на газ на фоне санкций.

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов 8 января дал прогноз, согласно которому в 2023 году цены на газ на голландском TTF могут быть в промежутке около $1,2–1,8 тыс. за 1 тыс. куб. м.

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