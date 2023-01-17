Житель Мариуполя рассказал о расстреле боевиками «Азова» покидающих город людей

Боевики радикальной националистической группировки «Азов» (запрещена в РФ, признан террористической организацией) убили около 35 мирных жителей Мариуполя, которые пытались покинуть город во время боев. Об этом 17 января рассказал местный житель Сергей Вороно.

«Из соседнего дома вышли люди, человек 30–35, старики, дети, женщины. Бежали недолго. Их тут же накрыли украинцы, находящиеся под воздействием наркотиков. Погибли все», — цитирует мужчину ТАСС.

Вороно сообщил, что на протяжении всего конфликта он находился в Мариуполе и за это время украинская сторона ни разу не объявляла об эвакуации. Кроме того, тех, кто хотел покинуть город самостоятельно, уничтожали.

Сейчас 41-летний мужчина занимается охранной разрушенного взрывом драмтеатра, где ведется разбор завалов и запланированы восстановительные работы. По его словам, украинские националисты изначально взорвали здание изнутри, а затем туда прилетел снаряд.

В конце декабря 2022 года председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин сообщил, что в Мариуполе после освобождения города были найдены тела более 3 тыс. мирных жителей.

По его словам, в период организации российскими войсками гуманитарных коридоров в Мариуполе бойцы Нацгвардии Украины искусственно создавали препятствия эвакуации мирного населения из города.

Месяцем ранее сообщалось, что российские следователи установили личность украинского генерал-лейтенанта «Азова» Павлюка, который приказывал блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе, чтобы использовать мирных жителей в качестве живого щита.

Тогда же в СКР указали, что более 400 боевиков «Азова» доставили с конца сентября в разные СИЗО России, они дают показания о совершенных в отношении мирных граждан преступлениях.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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