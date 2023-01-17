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Житель Мариуполя рассказал о расстреле боевиками «Азова» покидающих город людей

Житель Мариуполя: Боевики «Азова» расстреливали покидающих город людей
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Боевики радикальной националистической группировки «Азов» (запрещена в РФ, признан террористической организацией) убили около 35 мирных жителей Мариуполя, которые пытались покинуть город во время боев. Об этом 17 января рассказал местный житель Сергей Вороно.

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«Из соседнего дома вышли люди, человек 30–35, старики, дети, женщины. Бежали недолго. Их тут же накрыли украинцы, находящиеся под воздействием наркотиков. Погибли все», — цитирует мужчину ТАСС.

Вороно сообщил, что на протяжении всего конфликта он находился в Мариуполе и за это время украинская сторона ни разу не объявляла об эвакуации. Кроме того, тех, кто хотел покинуть город самостоятельно, уничтожали.

Сейчас 41-летний мужчина занимается охранной разрушенного взрывом драмтеатра, где ведется разбор завалов и запланированы восстановительные работы. По его словам, украинские националисты изначально взорвали здание изнутри, а затем туда прилетел снаряд.

В конце декабря 2022 года председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин сообщил, что в Мариуполе после освобождения города были найдены тела более 3 тыс. мирных жителей.

По его словам, в период организации российскими войсками гуманитарных коридоров в Мариуполе бойцы Нацгвардии Украины искусственно создавали препятствия эвакуации мирного населения из города.

Месяцем ранее сообщалось, что российские следователи установили личность украинского генерал-лейтенанта «Азова» Павлюка, который приказывал блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе, чтобы использовать мирных жителей в качестве живого щита.

Тогда же в СКР указали, что более 400 боевиков «Азова» доставили с конца сентября в разные СИЗО России, они дают показания о совершенных в отношении мирных граждан преступлениях.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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