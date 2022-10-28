Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД Франции ушли от ответа на вопрос об использовании спутников на Украине
Туризм
«Аэрофлот» возобновит полеты в Каир с 12 ноября
Общество
Эвакуация мирных жителей с правобережья Херсонской области завершена
Мир
В Китае высоко оценили приверженность Путина принципу единства КНР
Политика
Путин включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты
Авто
Китайский IT-гигант Baidu представил серийный кроссовер Robo-01
Мир
Орбан заявил о попадании Евросоюза в яму из-за санкций против России
Экономика
Итальянские Pirelli и Ferrero не намерены уходить из России
Общество
Черные ящики разбившегося Су-30 расшифруют в Люберцах
Политика
В ГД предрекли сокращение помощи Киеву в случае победы республиканцев в США
Мир
Один человек погиб и трое ранены в результате взрыва в Стамбуле
Армия
В Санкт-Петербурге допустили окончание частичной мобилизации 30 октября
Сюжет:

СК установил личность приказывавшего блокировать гумкоридоры в Мариуполе боевика «Азова»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские следователи установили личность украинского генерал-лейтенанта из националистической группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ), который приказывал блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе, чтобы использовать мирных жителей в качестве живого щита. Об этом сообщили 28 октября в Следственном комитете России (СК РФ).

«Мы выбрались из подвалов, пролили немало слез»
Как Мариуполь пытается вернуться к мирной жизни — в репортаже спецкорреспондента «Известий»

В настоящее время следователи продолжают работу с боевиками, которые осуществляли общую координацию действий на территории Мариуполя.

«Установлена личность командующего группировки войск «Юг» и «Восток» генерал-лейтенанта Павлюка, которым отдавались приказы о блокировке гуманитарных коридоров», — рассказали в ведомстве журналистам.

СК присвоил генералу статус обвиняемого, начаты меры по его розыску и аресту.

Следствие установило, что штаб обороны под командованием Павлюка отдавал приказы уничтожать всех перемещавшихся в Мариуполе, в том числе не представляющих угрозы для украинских военных женщин и детей.

Ранее, 18 июня, сообщалось, что СК РФ установил боевика националистической группировки «Азов», стрелявшего в мирных жителей в Мариуполе. Отмечалось, что в отношении сержанта Михаила Швеца (с позывном «Танос») возбуждено уголовное дело.

11 июня Следственный комитет РФ заявил, что в рамках дела об обстрелах вооруженных сил Украины (ВСУ) по Мариуполю опросил более 2 тыс. жителей города. Они признаны потерпевшими. Отмечалось, что боевики «Азова» запугивали мариупольцев и использовали их в качестве живого щита.

9 июня СК РФ совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) выявил новых украинских военных, причастных к расстрелам жителей Мариуполя. По итогам оперативного совещания, которое провел в Мариуполе председатель СК РФ Александр Бастрыкин, уточнили, что украинскими военными были расстреляны женщины и дети.

За день до этого военнослужащий 36-й бригады морской пехоты ВСУ Анатолий Перец дал признательные показания в рамках уголовного дела о расстреле мирных жителей в Мариуполе. Как следует из показаний Перца, 26 февраля ему «поступила команда выдвинуться в район магазина в Мариуполе и отработать по мирным людям».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022