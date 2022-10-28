СК установил личность приказывавшего блокировать гумкоридоры в Мариуполе боевика «Азова»

Российские следователи установили личность украинского генерал-лейтенанта из националистической группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ), который приказывал блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе, чтобы использовать мирных жителей в качестве живого щита. Об этом сообщили 28 октября в Следственном комитете России (СК РФ).

В настоящее время следователи продолжают работу с боевиками, которые осуществляли общую координацию действий на территории Мариуполя.

«Установлена личность командующего группировки войск «Юг» и «Восток» генерал-лейтенанта Павлюка, которым отдавались приказы о блокировке гуманитарных коридоров», — рассказали в ведомстве журналистам.

СК присвоил генералу статус обвиняемого, начаты меры по его розыску и аресту.

Следствие установило, что штаб обороны под командованием Павлюка отдавал приказы уничтожать всех перемещавшихся в Мариуполе, в том числе не представляющих угрозы для украинских военных женщин и детей.

Ранее, 18 июня, сообщалось, что СК РФ установил боевика националистической группировки «Азов», стрелявшего в мирных жителей в Мариуполе. Отмечалось, что в отношении сержанта Михаила Швеца (с позывном «Танос») возбуждено уголовное дело.

11 июня Следственный комитет РФ заявил, что в рамках дела об обстрелах вооруженных сил Украины (ВСУ) по Мариуполю опросил более 2 тыс. жителей города. Они признаны потерпевшими. Отмечалось, что боевики «Азова» запугивали мариупольцев и использовали их в качестве живого щита.

9 июня СК РФ совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) выявил новых украинских военных, причастных к расстрелам жителей Мариуполя. По итогам оперативного совещания, которое провел в Мариуполе председатель СК РФ Александр Бастрыкин, уточнили, что украинскими военными были расстреляны женщины и дети.

За день до этого военнослужащий 36-й бригады морской пехоты ВСУ Анатолий Перец дал признательные показания в рамках уголовного дела о расстреле мирных жителей в Мариуполе. Как следует из показаний Перца, 26 февраля ему «поступила команда выдвинуться в район магазина в Мариуполе и отработать по мирным людям».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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