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Морской пехотинец с Украины признался в расстреле мирных жителей в Мариуполе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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Военнослужащий 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Анатолий Перец дал признательные показания в рамках уголовного дела о расстреле мирных жителей в Мариуполе. Об этом 8 июня ТАСС сообщил его адвокат Игорь Вагин.

Иностранные наемники с «Азовстали» признали вину в суде ДНР. Онлайн спецоперации 8 июня
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«Мой подзащитный, Перец Анатолий Витальевич, в ходе проведения с ним следственных действий заявил, что признает себя виновным в том, что 26 февраля, выполняя приказ командира батальона подполковника Евгения Бовы, застрелил в Мариуполе двух гражданских из АКС-74М, который был выдан капитаном Сергеем Николаенко», — сказал адвокат.

По его словам, 25-летний уроженец Черниговской области Перец служил в морской пехоте в Николаеве, не судим, проходил службу по контракту.

Как следует из показаний Перца, 26 февраля ему «поступила команда выдвинуться в район магазина в Мариуполе и отработать по мирным людям».

«У ангара возле магазина мы заметили шесть человек гражданских. Вышли на связь с помощью радиостанции, сообщили, что здесь шесть человек гражданских. Команда пришла в живых не оставлять», — сказал военнопленный.

7 июня в Донецке начался судебный процесс над иностранными боевиками с завода «Азовсталь» в Мариуполе. В числе подсудимых — двое граждан Великобритании Шон Пиннер и Эндрю Хилл, гражданин Марокко Саадун Брагим. Их обвиняют в наемничестве и совершении преступлений, направленных на насильственный захват и удержание власти, а также в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности на территории ДНР.

На следующий день иностранные наемники признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 4 мая заявил, что Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ. 20 мая российское оборонное ведомство сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь». По информации министерства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков радикальной националистической группировки «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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