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СК РФ установил личность стрелявшего в жителей Мариуполя боевика «Азова»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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СК РФ установил боевика националистической группировки «Азов» (против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела), стрелявшего в мирных жителей в Мариуполе. Об этом в субботу, 18 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в отношении сержанта Михаила Швеца (с позывном «Танос») возбуждено уголовное дело.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в марте Швец, находясь на позиции седьмого этажа жилого дома в Мариуполе, произвел несколько прицельных выстрелов в безоружных мирных жителей, следовавших по улице.

Кроме того, установлен свидетель, который дал показания, что в районе полудня мужчина и женщина, одетые в гражданскую одежду, проследовали мимо наблюдательного пункта, в котором находился Швец.

«Последний раздраженно отреагировал на то обстоятельство, что на рукаве каждого из них была белая повязка. «Если они пойдут назад, — сказал Швец, – я их убью». Позднее он осуществил задуманное.Установлено местонахождение Швеца. В ближайшее время с ним начнутся следственные действия», — пояснили в ведомстве.

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