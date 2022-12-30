СК РФ сообщил о найденных в Мариуполе телах более 3 тыс. мирных жителей

В Мариуполе после освобождения города были найдены тела более 3 тыс. мирных жителей. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин на оперативном совещании штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих.

«Только в апреле 2022 года на оставленных украинскими войсками позициях были обнаружены тела 51 мирного жителя, а уже после полного освобождения и обследования города их количество составило более 3 тыс.», — рассказал Бастрыкин.

По его словам, в период организации российскими войсками гуманитарных коридоров в Мариуполе бойцы Нацгвардии Украины искусственно создавали препятствия эвакуации мирного населения из города.

Не имея возможности покинуть город и перемещаясь в поисках пропитания, мирные жители становились живой мишенью для украинских карателей, которые совершали их убийства из различных видов вооружения.

Бастрыкин сообщил также, что по фактам убийств мирных жителей возбуждены уголовные дела в отношении главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, командующего операцией Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Павлюка, командующего оперативно-тактической группировкой «Восток» ВСУ генерал-лейтенанта Содоля, командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Лебедя, а также командира 12-й бригады оперативного назначения восточного территориального объединения Национальной гвардии Украины полковника Шлеги.

В начале декабря сообщалось, что около 70 боевиков ВСУ и радикальной националистической группировки «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации) предстанут перед судом в Донецке за военные преступления.

В ноябре в Следственном комитете России (СКР) рассказали о преступлениях задержанных командиров «Азова».

Месяцем ранее сообщалось, что российские следователи установили личность украинского генерал-лейтенанта «Азова» Павлюка, который приказывал блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе, чтобы использовать мирных жителей в качестве живого щита.

Тогда же в СКР указали, что более 400 боевиков «Азова» доставили с конца сентября в разные СИЗО России, они дают показания о совершенных в отношении мирных граждан преступлениях.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 4 мая заявил, что Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ. 20 мая российское оборонное ведомство сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь».

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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