В СК РФ рассказали о преступлениях задержанных командиров «Азова»

Следственный комитет России продолжает устанавливать командиров националистической группировки «Азова» (террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации), причастных к преступлениям против мирного населения. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба СК РФ.

«Среди них [фигурантов] — командир орудия войсковой части А3057 Национальной гвардии Украины (нацбатальон «Азов») Николай Кузьменко, который в феврале-марте 2022 года руководил действиями подчиненных по обстрелу Мариуполя и близлежащих населенных пунктов», — говорится в сообщении.

По информации СК, под руководством Кузьменко украинские военные производили неизбирательные артиллерийские атаки в разных населенных пунктах Новоазовского, Волновахского и Мариупольского районов Донецкой Народной Республики (ДНР), которые привели к гибели мирных жителей и разрушению жилых домов.

«Также в числе фигурантов — командир отделения указанной войсковой части Владислав Курка. По данным следствия, минометный расчет под его командованием в марте 2022 года, находясь на позиции на территории кладбища в городе Мариуполе, из миномета «БМ-37» калибра 82 мм производил неизбирательный обстрел гражданской инфраструктуры», —добавили в пресс-службе ведомства.

Сейчас с фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступлений.

Ранее, 28 октября, сообщалось, что российские следователи установили личность украинского генерал-лейтенанта «Азова» Павлюка, который приказывал блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе, чтобы использовать мирных жителей в качестве живого щита.



18 июня в СК РФ рассказали, что установлена личность боевика «Азова», стрелявшего в мирных жителей в Мариуполе. Отмечалось, что в отношении сержанта Михаила Швеца с позывном Танос возбуждено уголовное дело.

До этого, 9 июня, ведомство совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) выявило новых украинских военных, причастных к расстрелам жителей Мариуполя. По итогам оперативного совещания, которое провел в Мариуполе председатель СК РФ Александр Бастрыкин, уточнили, что украинскими военными были расстреляны женщины и дети.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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