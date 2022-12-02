Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Авто
Tesla начала поставлять клиентам электрогрузовик Semi
Происшествия
В Москве неизвестные похитили мужчину с целью узнать пароль от его криптокошелька
Происшествия
Открытое горение на судне на Борисовских прудах в Москве ликвидировано
Мир
Минфин ФРГ отказал минобороны в запросе на восстановление запасов боеприпасов
Общество
В Москве задержали ограбивших тещу певца Воробьева «клоунов»
Армия
В ЛНР заявили о готовности ВСУ покинуть Артемовск
Общество
Совфед предложил Минтрансу пресечь работу нелегальных перевозчиков
Мир
В Белоруссии перехватили запущенный с украинской стороны разведывательный дрон
Мир
В турецком порту Самсун прогремел взрыв
Мир
Стоимость перевозки российской нефти выросла на фоне санкций
Происшествия
Здание исправительной колонии в Горловке повреждено в результате обстрела ВСУ
Сюжет:

В Донецке перед судом предстанут около 70 боевиков ВСУ и группировки «Азов»

0
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 70 боевиков Вооруженных сил Украины и радикальной националистической группировки «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации) предстанут перед судом в Донецке за военные преступления.

Идеальный штурм: Российская армия освободила три поселка в ДНР
Сергей Шойгу рассказал о существенном увеличении гособоронзаказа и завершении подготовки 300 тыс. резервистов

«В настоящий момент завершено расследование в отношении порядка 70 человек, совершивших военные преступления против мирного населения. Среди обвиняемых военнослужащие 36-й бригады морской пехоты и других соединений ВСУ, а также «Азова», — сообщили 2 декабря ТАСС в правоохранительных органах.

В ноябре в Следственном комитете России (СКР) рассказали о преступлениях задержанных командиров «Азова».

Месяцем ранее сообщалось, что российские следователи установили личность украинского генерал-лейтенанта «Азова» Павлюка, который приказывал блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе, чтобы использовать мирных жителей в качестве живого щита.

Тогда же в СКР указали, что более 400 боевиков «Азова» доставили с конца сентября в разные СИЗО России, они дают показания о совершенных в отношении мирных граждан преступлениях.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022