В Донецке перед судом предстанут около 70 боевиков ВСУ и группировки «Азов»

Около 70 боевиков Вооруженных сил Украины и радикальной националистической группировки «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации) предстанут перед судом в Донецке за военные преступления.

«В настоящий момент завершено расследование в отношении порядка 70 человек, совершивших военные преступления против мирного населения. Среди обвиняемых военнослужащие 36-й бригады морской пехоты и других соединений ВСУ, а также «Азова», — сообщили 2 декабря ТАСС в правоохранительных органах.

В ноябре в Следственном комитете России (СКР) рассказали о преступлениях задержанных командиров «Азова».

Месяцем ранее сообщалось, что российские следователи установили личность украинского генерал-лейтенанта «Азова» Павлюка, который приказывал блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе, чтобы использовать мирных жителей в качестве живого щита.

Тогда же в СКР указали, что более 400 боевиков «Азова» доставили с конца сентября в разные СИЗО России, они дают показания о совершенных в отношении мирных граждан преступлениях.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».